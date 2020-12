Au total, 15 rues principales ont re√ßu 255 millions de livres sterling, tandis que 57 autres zones recevront un financement provisoire d’une valeur totale de 576 millions de livres sterling.

Tottenham (10 019 648 £), Woolwich (17 150 964 £), Wealdstone (7 448 583 £) et Putney (1 058 706 £) recevront également un financement provisoire.

Le secr√©taire aux communaut√©s, Robert Jenrick, a d√©clar√© que l’argent du Future High Streets Fund ¬ęaiderait nos centres-villes bien-aim√©s √† traverser cette situation et √† prosp√©rer dans l’avenir¬Ľ.

Le fonds, initialement annonc√© par le chancelier de l’√©poque Philip Hammond dans le budget 2018, est destin√© √† aider les autorit√©s locales √† moderniser et √† revitaliser leurs centres-villes et a √©t√© con√ßu bien avant que la crise de Covid-19 ne ravage l’√©conomie.

Londres pendant le verrouillage du coronavirus – En images

Une femme jogging pr√®s de l’h√ītel de ville de Londres, le lendemain du jour o√Ļ le premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni sous cl√©

Pennsylvanie

Une image de la reine Elizabeth II et des citations de son √©mission dimanche au Royaume-Uni et dans le Commonwealth en relation avec l’√©pid√©mie de coronavirus sont affich√©es sur des lumi√®res dans Piccadilly Circus de Londres

Pennsylvanie

Un pi√©ton passe devant un panneau d’affichage indiquant “Veuillez croire que ces jours passeront” sur le march√© de Broadway, dans l’est de Londres

. via .

Les véhicules militaires traversent le pont de Westminster

.

Boris Johnson

Jeremy Selwyn

Les amateurs de soleil se rafra√ģchissent dans l’eau et prennent le soleil au bord de la rivi√®re √† Hackney Marshes dans l’est de Londres

. via .

Ed Davey est montr√© sur les √©crans pendant qu’il parle par vid√©oconf√©rence pendant les questions du premier ministre √† la Chambre des communes, Londres

Pennsylvanie

Un troupeau de daims paissent sur les pelouses en face d’un lotissement √† Harold Hill dans l’est de Londres

. via .

Une femme portant un masque traverse un pont sur Camden Lock, Londres

Pennsylvanie

Un pont du millénaire vide

Pennsylvanie

Un panneau annon√ßant un livre intitul√© “Comment allons-nous survivre sur Terre?” est vu sur une plate-forme de station de m√©tro

.

Les gens poussent pour entrer dans la boutique Niketown à Londo

AP

Jo Proudlove et sa fille Eve, 9 ans, suivent le cours quotidien en ligne ¬ęPE with Joe¬Ľ de Joe Wickes sur ¬ęFancy dress Friday

.

Police à Westminster

Jeremy Selwyn

La gare de Waterloo à vide

Pennsylvanie

Une place du Parlement tranquille

.

PABest Un homme marche le long d’un passage de la station de m√©tro Oxford Street √† Londres le lendemain du jour o√Ļ le Premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni sous cl√© pour aider √† freiner la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Marqueurs de distance sociale autour de l’enceinte des chameaux au ZSL London Zoo

Pennsylvanie

Une voiture de police patrouille à Greenwich Park à Londres

Pennsylvanie

La Premier League en action devant des stands vides

AP

Restaurant Novikov à Londres avec ses volets baissés alors que le restaurant est fermé.

Un Piccadilly Circus désert

Pennsylvanie

Une vue g√©n√©rale est vue d’un Trafalgar Square d√©serte

. via .

Le passage √† niveau embl√©matique d’Abbey Road est vu apr√®s une nouvelle peinture par une √©quipe d’entretien des routes alors qu’ils profitent du verrouillage du coronavirus COVID-19 et des rues calmes pour rafra√ģchir les marques

.

Une vue du 20 Fenchurch Street (le b√Ętiment du “ talkie-walkie ”) dans la ville de Londres, au lendemain du jour o√Ļ le Premier ministre Boris Johnson a mis le Royaume-Uni en lock-out pour aider √† freiner la propagation du coronavirus

Pennsylvanie

Une personne regarde des graffitis sur un pub JD Wetherspoon √† Crystal Palace, dans le sud de Londres. Les travailleurs de Wetherspoons ont d√©crit le manque de soutien du fondateur Tim Martin pour les 40 000 employ√©s de sa cha√ģne comme “absolument scandaleux”

Pennsylvanie

Le centre ExCel de Londres qui a √©t√© transform√© en h√īpital de fortune du NHS et en unit√© de soins intensifs pour faire face √† la pand√©mie de coronavirus

Pennsylvanie

Le Palace Theatre, qui montre g√©n√©ralement le jeu Harry Potter et l’enfant maudit, se trouve dans une avenue Shaftesbury d√©serte

Pennsylvanie

Le th√©√Ętre Sondheim, qui montre g√©n√©ralement la com√©die musicale Les Mis√©rables, se trouve dans une avenue d√©serte Shaftesbury

Pennsylvanie

Deux membres d’un r√©giment √† cheval de l’arm√©e britannique exercent leurs chevaux sur la place du Parlement

AP

Le pont de Westminster est désert

Pennsylvanie

Une rue vide et un arr√™t de bus √† St James’s Park

. via .

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Kings Cross et St Pancras

Jeremy Selwyn

Buckingham Palace à vide à Londres,

Pennsylvanie

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Kings Cross et St Pancras

Jeremy Selwyn

Gare de London Bridge

Jeremy Selwyn

Carnaby Street √† Londres est vide alors que les magasins ont ferm√© apr√®s l’annonce d’un verrouillage dans la derni√®re tentative d’arr√™ter la propagation du coronavirus √† travers le Royaume-Uni

AP

Un wagon de train en direction ouest de la ligne Jubilee tranquille

Pennsylvanie

Une station de métro tranquille de Canary Wharf

Pennsylvanie

Remblai vide

Jeremy Selwyn

Les sommes les plus importantes iront √† Sunderland et √† Swindon, qui recevront chacun 25 millions de livres sterling, pour financer respectivement l’am√©lioration d’une gare et d’un plan de modernisation du centre-ville.

¬ęL’ann√©e √† venir sera une ann√©e importante pour la grande rue car elle cherche √† se remettre, s’adapter et √©voluer √† la suite de la pand√©mie¬Ľ, a d√©clar√© M. Jenrick.

¬ęL’investissement d’aujourd’hui de 830 millions de livres sterling du Future High Streets Fund est l’une des nombreuses fa√ßons dont le gouvernement travaille pour aider nos centres-villes bien-aim√©s √† traverser cette situation et √† prosp√©rer dans le futur.

¬ęCet investissement nous aidera √† mieux reconstruire et √† rendre les centres-villes plus attractifs pour vivre, travailler et visiter.¬Ľ

Voici la liste compl√®te des hauts grad√©s qui recevront une part de l’augmentation de financement:

Tamworth: 21 652 555 £Sunderland: 25 000 000 £Sutton: 11 346 704 £Mgr Auckland: 19 856 853 £Blyth: 11.121.059 £Kidderminster: 20 510 598 £Old Kent Road, Southwark: 9 605 854 £Swindon: 25 000 000 £Stockport: 14 500 000 £Winsford: 9 980 000 £Sheffield: 15 817 001 £Blackfriars, Worcester: 17 939 000 £Birkenhead: 24 581 011 £Brierley Hill: 9 985 689 £Stretford: 17 605 674 £

Et la liste complète des 57 places qui recevront un financement provisoire:

Spa Leamington: 10 015 121 £Nuneaton: 13 362 736 £Wolverhampton: 15 760 196 £Walsall: 11 439 967 £Newcastle-under-Lyme: 11 048 260 £Stafford: 14 377 723 £Tottenham: 10 019 648 £Woolwich: 17 150 964 £Wealdstone: 7 448 583 £Putney: 1 058 706 £Elland: 6 310 812 £Northallerton: 6 085 013 £Rotherham: 12 660 708 £Halifax: 11 762 823 £Barnsley: 15 624 456 £Scunthorpe: 10 675 323 £Nouveau ferry, Wirral: 3 213 523 £Wigan: 16 633 691 £Crewe: 14.148.128 £Rochdale: 17 080 458 £Farnworth, Bolton: 13 306 817 £Oldham: 10 750 237 £Kirkham, Fylde: 6 290 831 £Maryport, Allerdale: 11 527 839 £Carlisle: 9 129 874 £Plymouth: 12 046 873 £Barnstable: 6 548 876 £Newton Abbot: 9 199 364 £Paignton: 13 363 248 £Kingswood: 12 555 464 £Salisbury: 9 355 731 £Penzance: £ 10 403, 112Trowbridge: 16 347 056 £Yeovil: 9 756 897 £Taunton: 13 962 981 £Loftus: 5 833 628 £Middlesbrough: 14 170 352 £Stockton: 16 543 812 £Boucliers sud: £ 5.959.187Derby, St Peters Cross: 15 034 398 £Sutton-à-Ashfield: 6 279 872 £Grantham: 5 558 818 £Grimsby: 17 280 917 £Nottingham, West End Point: 12 523 981 £Heanor: 8 592 837 £Northampton: 8 442 730 £Buxton: 6 608 223 £Douvres: 3 202 226 £Newhaven: 5 004 939 £Chatham: 9 497 720 £Ramsgate: 2 704 213 £Route commerciale, Portsmouth: 3 122 375 £Fratton, Portsmouth: 3 858 489 £High Wycombe: 11 886 876 £St Neots: 3 748 815 £Mars, Fenland: 6 447 129 £Great Yarmouth: 13 774,43 £