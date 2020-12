Les Red Devils entreront dans les 32 derniers matchs de la Ligue Europa au cours de la nouvelle année après avoir échoué à obtenir le point dont ils avaient besoin contre le RB Leipzig pour passer du groupe H au premier tour à élimination directe.

Seulement 13 minutes s’étaient écoulées à la Red Bull Arena mardi lorsque United s’est retrouvé à deux buts grâce aux efforts des joueurs de Manchester City, Angelino et Amadou Haidara, tandis que les réponses tardives de Bruno Fernandes et du remplaçant Paul Pogba n’étaient pas suffisantes pour sceller une autre spéciale. retour de la journée après que Justin Kluivert a fait 3-0 à mi-chemin de la seconde mi-temps.

Une sortie aussi prématurée de la compétition des clubs d’élite européens – qui est intervenue après que United eut débuté avec une victoire à l’extérieur contre le Paris Saint-Germain et la démolition 5-0 de Leipzig à Old Trafford – ne fera qu’augmenter les spéculations sur l’avenir du Solskjaer sous pression pérenne. alors que les fans appellent à nouveau à l’arrivée de Mauricio Pochettino sur les réseaux sociaux.

S’exprimant après la défaite à Leipzig, le Norvégien a souligné une autre défaite qui s’est finalement avérée fatale aux espoirs de son équipe d’atteindre les KO de la Ligue des champions.

en relation

“Nous avons commencé trop tard”, a déclaré Solskjaer – dont l’équipe hôte de Pep Guardiola’s City lors du derby de Manchester samedi – à BT Sport. “Excellent esprit et retour. C’est différent de la Premier League, vous ne pouvez pas donner une avance de trois buts à une équipe et vous attendre à revenir. Juste trop tard. Nous avons été malchanceux vers la fin, le caractère et l’effort étaient là et vous avez presque pensé que c’était à la dernière minute.

“Bien sûr, vous ne pouvez pas dire que nous étions assez bons, nous n’étions pas assez bons. Dans un groupe difficile bien sûr, nous avons très bien commencé dans ce groupe, évidemment le grand tournant ou la défaite pour nous était celui de Istanbul – c’est celui sur lequel vous regardez en arrière et pensez que c’est là que nous avons perdu les points que nous aurions dû avoir.

“Aujourd’hui, nous étions proches, mais nous savions que nous devions défendre les centres, nous savions que nous devions défendre les balles dans la surface et nous ne pouvions tout simplement pas les effacer.

«En tant que footballeur, vous ne pouvez pas vous apitoyer sur vous-même. Vous vous sentez désolé pour vous-même pendant quelques minutes ce soir, puis nous devons nous concentrer sur samedi. Les garçons ont un match énorme samedi et c’est celui qu’ils doivent attendre avec impatience et que je dois attendre avec impatience.

Les préparatifs de United pour un énorme affrontement avec Leipzig ont été interrompus mardi lorsque l’agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré publiquement à la veille de la cravate que son client était mécontent et voulait quitter le club en janvier.

Solskjaer était naturellement désireux de ne pas s’attarder sur ce sujet familier après une douloureuse défaite mardi.

«Vous devez demander à Paul s’il est heureux ou pas, je ne vais pas parler pour lui», dit-il.

«Paul est concentré à faire de son mieux pour l’équipe quand il est ici, il travaille dur à l’entraînement et il a juste besoin de se concentrer sur ses performances.

Pressé s’il voulait garder Pogba à United en janvier, Solskjaer a ajouté: “Ce n’est pas le moment de discuter des objectifs de transfert ou des tenants et aboutissants du club.”