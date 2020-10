O

leksandr Usyk et Derek Chisora ​​vont enfin s’affronter samedi soir dans un affrontement très attendu de l’événement principal des poids lourds à Wembley Arena.

La paire devait à l’origine verrouiller les cornes en mai, uniquement pour que le combat soit reporté en raison de la pandémie de coronavirus qui a paralysé la boxe et le monde du sport en général.

Usyk, hautement dangereux et compétent, cherche à maintenir son statut de challenger obligatoire pour la ceinture WBO d’Anthony Joshua.

Cependant, l’invaincu et ancien champion du monde incontesté des poids cruiser de l’Ukraine – qui a également remporté l’or olympique, mondial et européen en tant qu’amateur – est susceptible de subir un test sévère de la part de Chisora, aguerrie et extrêmement expérimentée, qui a accumulé trois victoires depuis son deuxième défaite face à Dillian Whyte en décembre 2018.

Il y a aussi beaucoup de matchs intrigants sur la carte inférieure, avec Lee Selby en action dans un éliminateur léger IBF et Savannah Marshall et Hannah Rankin s’affrontant dans leur combat reprogrammé pour la couronne féminine des poids moyens WBO.

Oleksandr Usyk vs Derek ChisoraLee Selby vs George Kambosos Jr (éliminateur final pour le titre IBF des poids légers) Savannah Marshall vs Hannah Rankin (pour le titre WBO vacant des poids moyens) Tommy McCarthy contre Bilal Laggoune (pour le titre européen des poids cruiser vacants) Amy Timlin contre Carly Skelly (pour vacant) Titre des super-coq du Commonwealth) Ramla Ali vs Eva Hubmeyer

Date, heure de début et lieu

Usyk vs Chisora ​​a lieu à la SSE Arena, Wembley à Londres le samedi 31 octobre 2020. L’action commence à 19h GMT.

Les promenades en anneau pour l’événement principal sont attendues vers 22 heures.

La carte sera télévisée en direct sur Sky Box Office, l’action télévisée devant commencer à 19 heures.

Même à 36 ans, Chisora ​​ne doit jamais être sous-estimée et possède toujours à la fois la puissance et le cœur nécessaires pour causer de réels problèmes à tout poids lourd.

Cependant, Usyk est un véritable opérateur de classe et devrait revendiquer une large décision de points alors qu’il cherche à faire une grande déclaration dans la cour arrière de Joshua.

Usyk vainqueur: 1/5Chisora ​​vainqueur: 5/1 Tirage: 49/1 points Usyk: 6/4

Cotes fournies par Betfair Exchange. Cliquez ici pour en savoir plus.

