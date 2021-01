Cotter, 47 ans, qui est devenu une célébrité du jour au lendemain pour les vidéos de commentaires parodiques d’Olive et de Mabel pendant le verrouillage, a offert aux fans un regard optimiste pour 2021 avec un peu d’aide des deux Labradors.

Sa dernière vidéo, publiée jeudi peu après 23 heures, montre les chiots face à face dans une intense bataille de Monopoly, avant qu’Olive – l’aîné du couple – soufflait d’ennui apparent.

«Écoutez, je sais que vous en avez tous les deux marre de cette année, nous devons tous nous divertir en ce moment», dit Cotter dans sa voix off.

Se concentrant sur Mabel, il poursuit: «La pire année dont vous vous souvenez? Eh bien, vous ne vous souvenez pas de la semaine dernière, ce n’est donc pas une évaluation cinglante.

Se tournant vers Olive, il dit: «Et vous avez adoré, avoir tout le monde à la maison tout le temps.

“Eh bien, les choses vont certainement s’améliorer, alors, Mabel tout d’abord, qu’est-ce que vous attendez avec impatience en 2021?”

L’action passe ensuite à un montage – avec une bande originale de style épique – des chiens éclaboussant la mer, dévalant les pentes enneigées des montagnes, sautant à travers les champs d’été sombres et poursuivant une balle de tennis le long de la plage.

“Dieu, c’est comme si Black Beauty avait subi d’énormes réductions budgétaires”, dit Cotter, ajoutant: “Mais oui, nous sommes tous impatients de revenir et d’explorer le monde.”

Il pose ensuite la même question à Olive, dont les propres désirs imaginaires la montrent en train de manger avidement un bol de nourriture pour chien. C’est ça.

«Attendez, attendez, attendez, attendez, c’est tout ce que vous voulez?» demande son propriétaire perplexe. “Quoi? Tout est question d’objectifs atteignables cette année? Et tu veux juste recommencer à faire des choses normales? »

La vidéo se termine avec le trio poursuivant sa session de jeu de société festive, cette fois en passant aux échecs, avant que Cotter ne dise à Mabel: “Très bien, continuez alors, allez chercher le tapis Twister.”

La vidéo a été visionnée plus de 250000 fois en moins de 11 heures, les utilisateurs des médias sociaux remerciant l’homme de 47 ans d’avoir amené ses animaux de compagnie – et une joie bien méritée – dans leur vie en 2020.

Une fan a tweeté un cliché de son propre animal de compagnie, écrivant: «Bonne année à vous, Olive et Mabel! Quelle année cela a été pour eux. Merci beaucoup de nous avoir apporté une joie, une chaleur et une positivité sans fin cette année sous la forme de ces compagnons de chien implacablement adorables. Meilleurs voeux pour 2021 du mien au vôtre. »

Un autre a écrit: «Cotter, vous, Mabel et Olive avez été LES gagnants en 2020. En vous souhaitant une nouvelle année tout aussi prospère qui sera plus heureuse lorsque nous entendrons plus de commentaires sur votre travail quotidien. Bonne chance.”

Lorsque le Royaume-Uni est entré dans son premier arrêt national en mars, le travail de Cotter en tant que commentateur sportif à la télévision s’est arrêté et pour passer le temps, il a mis ses compétences d’observation en pratique.

Un peu plus de neuf mois plus tard, ses vidéos d’Olive et Mabel ont été vues par des millions de personnes à travers le monde et Cotter est un auteur publié.

Le livre Olive, Mabel And Me: Life And Adventures With My Canine Companions, est sorti en octobre.

Cotter, d’origine écossaise, a déclaré que l’inspiration pour les vidéos était tirée de l’émission de croquis des années 1990, Big Train, dans laquelle le célèbre commentateur sportif Barry Davies décrivait sérieusement le championnat du monde Stare-Out.

«Je n’avais aucune idée que ça allait se passer comme ça. J’allais commenter diverses choses banales d’un diffuseur sportif commentant la vie de tous les jours parce que je n’ai rien d’autre à commenter », a-t-il déclaré lors d’un événement au Cheltenham Literature Festival plus tôt dans l’année.

«J’ai finalement décidé de commenter les chiens. J’ai eu la chance que ce soit les chiens, car cela a décollé avec beaucoup de gens et cela a résonné avec eux en tant que propriétaires de chiens.

Cotter, qui avant la pandémie de coronavirus était mieux connu pour sa couverture télévisée du golf, du rugby, du tennis et de l’athlétisme, a déclaré qu’il craignait que maintenant il puisse être considéré comme un commentateur de blague, il est donc passé de la voix off humoristique des chiens à la mise dans des situations humaines.

«J’étais inquiet après le deuxième, Game of Bones, car il était encore plus grand et vous ne voulez pas être le commentateur de blagues parce que vous devez retourner au travail», a-t-il déclaré.

«Cette année était censée être l’été de Wimbledon, l’Open, les Jeux olympiques.

«Si vous commentez la cérémonie d’ouverture olympique et que tout le monde pense que c’est le type qui fait les chiens, alors vous avez perdu un peu de crédibilité.

«Vous pensez que vous ne voulez pas être le commentateur de blagues et c’est en quelque sorte pourquoi je voulais passer à faire de petits croquis et les mettre dans des situations humaines plutôt que de simplement les commenter.

Cotter a déclaré qu’après le succès des vidéos, il avait été approché par un “bigwig” de Hollwood qu’il ne nommerait pas et qui était intéressé à “faire avancer les choses”.

«C’est un grand amateur de chiens et il a dit qu’il adorerait faire une série. Je ne suis pas sûr que cela se produira, je pense que nous avons passé ce moment maintenant », a déclaré le joueur de 47 ans.

«Je continuerai à faire, si je peux penser aux idées, des films. S’ils (les chiens) continuent à vivre la vie bizarre qu’ils mènent, je continuerai à filmer. Ils me font rire autant qu’autre chose.

«Tout est si grave, si sombre et si bas pour le moment et si vous avez 90 secondes de rire avec des chiens, c’est la chose la plus importante.»