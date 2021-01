M

La star de Ade In Chelsea, Oliver Proudlock, s’est marié avec sa petite amie Emma Louise Connolly.

Le couple a annoncé son mariage le 15 décembre, écrivant sur Instagram: “L’amour gagne!”

Emma aurait eu une heure de retard dans la circulation, les mauvais hymnes ont été imprimés dans l’ordre du service et la mère du marié a regardé en direct dans son salon en Amérique.

La star de télé-réalité et le mannequin avaient reprogrammé leur mariage à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. Connolly a déclaré à Tatler: «Ce fut une journée incroyable, émouvante et intime – nous étions juste excités de nous marier enfin.»

Proudlock a poursuivi: «Notre grand plan était d’avoir de 200 à 150 personnes à Cowdray Park.

«Tout à coup, nous ne pouvions avoir que 15 invités et quelques jours avant notre mariage, Boris a largué la bombe indiquant que le verrouillage se produisait et tout serait à nouveau annulé.

Le couple s’est empressé de réorganiser le mariage une fois de plus et Proudlock a déclaré: «C’était comme quelque chose hors de Home Alone, j’ai juste commencé à appeler tout le monde pour voir s’ils pouvaient changer la date.

«Au moment où Emma est rentrée à la maison, j’ai dit: ‘Ne vous inquiétez pas, nous nous marions plutôt demain.’»

(

Oliver Proudlock et Emma Louise Connolly

/ Oliver Proudlock)

Emma portait une robe Pronovias Atelier sur mesure, avec le médaillon de sa grand-mère épinglé à l’intérieur. Les bagues de Steven Quance étaient déjà terminées, même si la date précédemment prévue était inscrite à l’intérieur du groupe.

Quand Emma a marché dans l’allée avec son père, le stress et l’émotion de l’année écoulée ont bouilli à l’intérieur «il y avait beaucoup de larmes», a déclaré Oliver à Tatler.

Il a ajouté: «Nous sommes mariés et c’était la chose la plus importante pour nous. Notre lune de miel était un peu inhabituelle car nous l’avons passée à la maison à nous isoler avec la mère et le père d’Emma-Lou.

«J’espère que plus tard dans l’année, nous pourrons peut-être célébrer avec nos autres amis et notre famille. Ce sera formidable de pouvoir danser et faire des câlins – je vais probablement devoir commander le triple de la quantité d’alcool!

Le couple s’est fiancé en 2018 alors qu’il célébrait son quatrième anniversaire à Göteborg, en Suède.