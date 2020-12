Olivia Jade Giannulli a fait faire à ses abonnés une double prise dans son dernier post Instagram. Partageant une photo de sa récente coupe de cheveux, Giannulli a fait voir à tout le monde la ressemblance claire avec sa mère, Lori Loughlin.

Les commentaires sous le message ont rapidement inondé ses fans, lui faisant savoir qu’elle était comme regarder dans un miroir pour la mère et la fille. “Vous ressemblez tellement à Becky dans ce domaine”, a écrit un fan en référence au personnage de Loughlin Full House. De même, un adepte a souligné: “La coiffure de tante Becky!” Un autre a commenté en majuscules: “Tu ressembles tellement à ta maman.” Dans l’ensemble, il semble que Giannulli tire sûrement son regard de sa mère.

Pour Giannulli, les messages sur son look doppleganger avec Loughlin sont arrivés quelques jours seulement avant la sortie de prison de l’ancienne actrice de Hallmark. Loughlin purgeait une peine de deux mois à l’établissement correctionnel fédéral de Californie après avoir plaidé coupable à une accusation de complot en mai pour avoir payé 500000 dollars pour faire entrer ses deux filles, Olivia et Isabella Rose, à l’Université de Californie du Sud. Elle est entrée dans l’établissement pour commencer sa peine le 30 octobre. À son retour dans le monde extérieur lundi, des sources ont déclaré à PEOPLE qu’il s’agissait de «retrouvailles en larmes» entre la mère et ses filles. La source a déclaré que c’était «la chose la plus stressante à laquelle elle ait jamais eu à faire face», donc sortir de dessous était un grand soulagement. La mère envisage de passer ses premières vacances, le réveillon du Nouvel An, avec ses deux enfants.

L’épreuve n’est cependant pas entièrement derrière la famille. Le mari de Loughlin, Mossimo Giannulli, a encore cinq mois de prison après avoir été condamné à une peine de sept mois. La source a déclaré au média que Loughlin restait «inquiète» pour son mari alors qu’elle attend son arrivée à la maison au printemps. Tout cela survient après que le couple a fait approuver son accord de plaidoyer en août pour réduire son temps en prison.

Lors de sa première discussion à ce sujet, Olivia a déclaré à Jada Pinkett Smith lors de son discours sur la table rouge que ce que ses parents avaient fait était mal et qu’elle avait beaucoup appris au cours de ce processus. Elle a admis qu’à l’époque elle n’avait aucune idée des manœuvres illégales qu’ils faisaient même en expliquant qu’elle pensait que cela faisait partie d’un processus habituel pour entrer à l’école.