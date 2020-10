Mardi, Olivia Munn a été aperçue portant ce qui semblait être une bague en diamant à la main gauche, ce qui a conduit certains à supposer que la star était fiancée. Mais, la star de X-Men: Apocalypse a remis les pendules à l’heure mardi soir. Non seulement elle a abordé les rumeurs de fiançailles, mais elle a également réussi à féliciter Blake Shelton et Gwen Stefani, qui ont annoncé leur engagement mardi, dans le processus.

Munn s’est rendu sur Twitter pour remercier tout le monde pour leurs paroles positives sur les nouvelles de l’engagement. Cependant, en réalité, elle remerciait tout le monde au nom de Stefani et Shelton (et, en plaisantant, elle-même). Son message ironique était accompagné d’une photo de la chanteuse country et de la chanteuse No Doubt, avec Munn en arrière-plan. Elle a terminé son message en incluant un émoji de bague en diamant et en écrivant qu’elle envoyait l’amour de «nous trois!

Merci pour tous les voeux de fiançailles !! 💍 Envoi d’amour de nous trois! ❤️ Blake, Gwen + Liv pic.twitter.com/8Diw2ZKfYd – Olivia Munn (@oliviamunn) 28 octobre 2020

Il avait déjà été dit que Munn était fiancé après que le Daily Mail ait obtenu des photos de la star portant ce qui ressemblait à une bague de fiançailles lors d’un voyage au gymnase mardi. Cependant, la publication a noté que l’acteur a récemment annoncé sa séparation de son ex-petit ami Tucker Roberts en août dernier. À l’époque, il a été rapporté que le couple, qui avait été lié pour la première fois en décembre 2018, avait en fait appelé à démissionner à la fin de 2019.

Bien que Munn ne soit peut-être pas fiancé, ces rapports sont survenus un jour où un couple de célébrités de haut niveau a décidé qu’il voulait marcher dans l’allée. Sur Instagram, Stefani a annoncé que Shelton lui avait proposé après cinq ans de fréquentation. Elle a posté une photo du couple partageant un baiser, avec la chanteuse No Doubt clignotant à la caméra. Parallèlement au joli cliché, elle a écrit: “@blakeshelton oui s’il vous plaît!” Shelton a posté la même photo sur son propre compte Instagram et a écrit: “Hey @gwenstefani merci d’avoir sauvé mon 2020 … Et le reste de ma vie. Je t’aime. J’ai entendu un OUI!” Ce n’est pas avant longtemps que les messages du couple ont été remplis de messages positifs de leurs fans. Un fan a même écrit, à côté de quelques émojis de cœur, “On ne peut pas être plus ravi pour vous les gars !!!”