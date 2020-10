Olivia Munn est-elle fiancée? C’est la question qui préoccupe de nombreux esprits en ce moment après l’apparition de photos de l’acteur portant ce qui ressemble à une bague de fiançailles. Mardi matin, Munn a été aperçue en train de quitter la salle de sport tout en portant ce qui semble être une bague de fiançailles à la main gauche, selon le Daily Mail. Cette nouvelle survient environ un an après sa séparation de son petit ami Tucker Roberts.

Au cours de sa sortie, Munn a enfilé un haut blanc et des leggings noirs alors qu’elle sortait de la salle de sport. Elle portait également un masque facial pour se protéger au milieu de la crise COVID-19 en cours. Alors que l’acteur serait célibataire pour le moment, le Daily Mail a souligné qu’elle avait apparemment enfilé une bague en diamant sur sa main gauche lors de sa course au gymnase. Cependant, il se pourrait simplement que l’acteur de la salle de presse porte un morceau de ses propres bijoux pour compléter son look. Bien sûr, puisque Munn n’a ni confirmé ni nié qu’elle était fiancée, et encore moins dans une relation, ce rapport sert simplement de spéculation derrière son statut romantique.

En août, Entertainment Tonight a rapporté que Munn et Roberts, le président de Philadelphia Fusion, se sont séparés vers la fin de 2019. Les deux hommes ont été liés pour la première fois en décembre 2018 après avoir été vus se tenant la main à Los Angeles. Munn a officialisé leur relation sur Instagram en novembre 2019 après que les deux aient assisté à l’une des célébrations de la Journée des morts de son amie. La star de X-Men: Apocalypse s’est ouverte à ET en novembre 2019 à propos de sa relation avec Roberts, disant à la publication qu’elle la vivait «heureuse pour toujours».

«Je me suis vraiment rendu compte que je suis déjà heureux pour toujours. Et si je veux avoir des enfants ou me marier, je le ferai, mais cela doit ajouter à ma vie, vous savez? Tout doit ajouter à ma vie », dit-elle. Munn a continué à dire à ET qu’elle était parfaitement heureuse de la façon dont sa vie se déroule et qu’elle était enthousiasmée par tout ce qui pourrait lui arriver à l’avenir. “J’aime déjà ma vie telle qu’elle est. Je suis enthousiasmé par tout ce qui pourrait m’arriver, mais j’ai déjà atteint le sommet pour moi, à quoi je pense que le bonheur devrait ressembler”, a poursuivi l’acteur. «J’ai des copines incroyables. J’ai mes animaux de compagnie. J’ai ma carrière. Je suis vraiment très heureuse. Tout ce qui veut entrer dans ma vie doit être ajouté.