Olivia Newton-John a promis de continuer à plaider en faveur de l’avancement de la recherche sur le cancer après la mort de son amie Kelly Preston.

Preston, qui était marié à John Travolta, co-star de Newton-John’s Grease, est décédé en juillet à l’âge de 57 ans après une bataille privée de deux ans contre le cancer du sein.

“John est mon ami et il choisit d’être privé à ce sujet, mais il va aussi bien que n’importe qui peut l’être après avoir perdu sa femme”, a déclaré Olivia à Fox News à propos de la mort de Preston. «Kelly, elle était la mère et la femme les plus merveilleuses, les plus belles et les plus rayonnantes et la perdre est incroyablement triste.

Le chanteur, 72 ans, lutte contre le cancer pour la troisième fois. Elle a reçu un diagnostic de cancer du sein pour la première fois en 1992 et a appris à deux reprises que la maladie avait métastasé dans d’autres organes de son corps, le plus récemment en 2017.

Réfléchissant au lancement de sa Fondation Olivia Newton-John, la star, qui a essayé des thérapies telles que la méditation, l’acupuncture, le massage et la médecine végétale pour guérir son corps, a admis qu’elle espère que l’organisation à but non lucratif aura un impact réel dans le combat en cours. contre le cancer.

«Cela renforce vraiment ma détermination à faire ce que je fais pour que je puisse trouver d’autres moyens de traiter le cancer», a-t-elle déclaré à propos de la mort de Preston. «Nous voulons tous y mettre un terme. Alors ça va me permettre de continuer.