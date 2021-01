Olivia Wilde a-t-elle trompé Jason Sudeikis avec Harry Styles? | AP

Il semble que l’ancien partenaire de Olivia Wilde J’ai exigé les messages qu’elle et Harry Styles échangés avant qu’elle ne soit célibataire, alors maintenant ils soulignent que cela pourrait être la cause de leur séparation, car on dit que c’était infidèle.

Comme vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques jours, Harry Styles et Olivia Wilde ont été photographiés main dans la main et dans un plan romantique lors du mariage du manager de l’ancien membre de One Direction à Montecito, en Californie.

L’actrice de 36 ans réalise le prochain film de Harry Styles, “Don’t Worry Darling”, donc sa romance commencera probablement sur le plateau. Les artistes sont tellement amoureux qu’ils ont remarqué que Wilde avait accessoirisé une tenue récente avec le même collier que le chanteur portait dans son clip «Golden».

Cependant, il semble que leur romance n’ait pas bien commencé, car on dit qu’Olivia a trompé son ex-partenaire avec Harry.

Jason sudeikis et Olivia Wilde se sont séparés il y a quelque temps malgré le fait d’avoir deux enfants ensemble et maintenant, de nouveaux rapports indiquent que cette décision pourrait avoir été liée à la romance entre Harry et le réalisateur.

On dit qu’Olivia a été infidèle à Jason avec les Britanniques, et que tout a commencé par des messages risqués via WhatsApp.

Le média britannique Daily Mail a déclaré que l’ancien couple avait l’habitude de discuter de la relation de plus en plus étroite qu’Olivia entretenait avec Harry, alors qu’ils échangeaient tous les deux des messages audacieux alors qu’ils étaient ensemble sur le tournage de “Don’t Worry Darling”.

Jason est absolument dévasté qu’Olivia ait commencé à voir Harry derrière son dos. Les voir ensemble publiquement a été vraiment difficile pour lui. Mais il est plus triste que fâché et veut revenir avec elle. “

“Olivia et Jason avaient des problèmes, comme n’importe quel couple, mais il l’aimait, l’adorait, et cela rend cela plus triste. Il s’est toujours engagé à faire fonctionner la famille”, a révélé une source pour le journal.

Et il ne fait aucun doute que la relation de Harry Styles et Olivia Wilde Il a été controversé depuis qu’il a été entendu pour la première fois.

Cependant, bien qu’il ait été rapporté que l’ancien membre de One Direction aurait pu être à l’origine de la rupture de l’acteur avec son fiancé Jason Sudeikis, cela a maintenant été clarifié.

Une source a fourni à Entertainment Tonight des détails sur les fiançailles rompues de Sudeikis et Wilde et comment Styles ne devrait pas être blâmé pour son divorce.

Alors que Sudeikis est dévasté par la nouvelle romance d’Olivia avec Styles, le musicien n’est pas la raison de la séparation du couple », a déclaré la source.

«Jason est au-delà de la détresse. Bien sûr, Jason a toujours des sentiments pour Olivia. C’est une nouvelle séparation. Il est sous le choc absolu. Il aimerait arranger les choses avec elle et retrouver sa famille », a-t-il poursuivi.

Comme vous vous en souvenez peut-être, l’histoire d’amour entre Jason Sudeikis et Olivia Wilde a commencé en 2011 lorsque les deux se sont rencontrés lors d’une soirée à la fin de la saison de Saturday Night Live, deux ans plus tard, le couple a annoncé ses fiançailles, mais ils n’ont jamais fait cette finale. étape dans leur relation.

Au cours de leurs presque 10 ans ensemble, ils ont eu deux enfants, Otis Alexander, 6 ans, et Daisy Josephine, 4 ans, et en novembre 2020, le magazine People a annoncé que les acteurs avaient décidé de se séparer depuis le début de l’année dernière.

La nouvelle relation entre Harry et Olivia a fait une grande impression parmi les fans du chanteur, car tout le monde n’est pas satisfait de cette union.

