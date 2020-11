Olivia Wilde et Jason Sudeikis auraient rompu leurs fiançailles de sept ans plus tôt cette année. Le couple a commencé à sortir ensemble en novembre 2011 et Sudeikis a proposé après les vacances en 2012. L’ancien couple partage deux enfants, son fils Otis Alexander, 6 ans, et sa fille Daisy Josephine, 4 ans.

Une source a déclaré à PEOPLE que la scission s’est produite au “début” de 2020. “Cela a été amical et ils sont passés à une excellente routine de coparentalité. Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale”, a déclaré la source. Bien que la scission se soit produite plus tôt dans l’année, TMZ a publié des photos des deux s’amusant ensemble sur une plage de Malibu en septembre avec leurs enfants.

Wilde, qui a récemment dirigé Bookmart, et l’ancien membre de la distribution de Saturday Night Live se sont rencontrés lors d’une soirée finale de SNL, et ils se sont immédiatement entendus, a déclaré Sudeikis à Stephen Colbert en 2017. «Je suis en fait devenu un peu plus cool que je ne le suis vraiment parce que J’avais entendu à travers la vigne, par des amis communs qui n’étaient pas exactement ses meilleures copines, qui rapportaient: ‘Oh, vous savez, je pense qu’elle sort avec quelqu’un’ “, a déclaré Sudeikis à l’époque dans The Late Show. “Donc je n’ai fait aucun mouvement. J’étais juste très, très occupé avec d’autres choses. Et la prochaine chose que vous savez, j’ai arrêté d’être occupé, elle a arrêté de sortir avec quelqu’un, puis c’est parti pour les courses.”

Sudeikis joue maintenant sur Ted Lasso d’AppleTV +, une série inspirée du personnage de Sudeikis dans les promotions de la Premier League de NBC Sports. Dans une interview avec Entertainment Tonight en août, Sudeikis a déclaré que Wilde était une source d’inspiration majeure pour la série. Elle l’a poussé à transformer le personnage de Ted Lasso en série. “Olivia connaît ses affaires”, a déclaré Sudeikis. «Nous avons fait la publicité en 2013… Elle disait:« Tu devrais transformer ça en spectacle ». Elle a dit que pendant le dîner, elle avait mentionné cela. J’ai juste commencé à riffer des idées là où j’étais comme, ‘Oh, il en avait besoin. Il en avait besoin.’ “

Pendant ce temps, Wilde a travaillé sur son suivi de Booksmart, Don’t Worry Darling. Le film raconte l’histoire d’une femme au foyer des années 1950 qui apprend que son mari a un mystérieux secret. Le casting de stars comprend Florence Pugh, Chris Pine, Harry Styles, Nick Kroll, Gemma Chan, KiKi Layne et Wilde. La production du film a été récemment reportée, cependant, après qu’un membre du personnel de production ait été testé positif pour le coronavirus. Wilde a déclaré aux fans sur son histoire Instagram la semaine dernière que tout le monde allait bien et que le tournage reprendra “bientôt”, rapporte ET.

Sudeikis avait un rôle de soutien dans Booksmart. Wilde a dit à PEOPLE que c’était génial de l’avoir comme “l’un des meilleurs improvisateurs du monde”. Wilde a dit qu’il était “comme faire tourner une toupie et la laisser rouler. C’est vraiment incroyable de le voir faire son truc.”