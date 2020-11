Olivia Wilde a partagé une photo très rare d’elle et des enfants de Jason Sudeikis sur son histoire Instagram samedi, un jour après l’annonce de la fin de leurs fiançailles. L’ancien couple a commencé à sortir ensemble en novembre 2011 et s’est fiancé après les fêtes de fin d’année 2012. Wilde ne partage pas souvent les photos de leurs enfants, de leur fils Otis Alexander, 6 ans, et de leur fille Daisy Josephine, 4 ans.

Wilde a publié deux photos sur son histoire Instagram au cours du week-end, la première étant un selfie avec un cheval dans une écurie. La deuxième photo montrait Otis et Daisy ensemble, avec la légende «My everythings». Sur les deux photos, tout le monde portait des couvertures faciales pour suivre les consignes de sécurité relatives aux coronavirus. La dernière fois que Wilde a partagé des photos de ses enfants, c’était le 11 octobre, lorsqu’elle a marqué l’anniversaire de Daisy en publiant une collection de photos rétrospectives. Wile a également partagé une brève vidéo d’Otis jouant du tambour en septembre.

Vendredi, une source a déclaré à PEOPLE Wilde, 36 ans, et Sudeikis, 46 ans, ayant mis fin à leurs fiançailles plus tôt cette année. “Cela a été à l’amiable et ils sont passés à une excellente routine de coparentalité. Les enfants sont la priorité et le cœur de la relation familiale”, a déclaré la source. Cependant, Sudeikis et Wilde ont été vus sur une plage de Malibu en septembre avec leurs enfants. Samedi, Wilde a été vue à l’écurie sans sa bague de fiançailles, rapporte Us Weekly.

Wilde et Sudeikis se sont rencontrés lors d’une soirée finale du Saturday Night Live. Ils n’ont jamais fixé de date de mariage et ont souvent défendu leurs longs fiançailles. Lors d’une interview en février 2019 avec Us Weekly, Wilde a déclaré que le couple “accordait la priorité à la soirée de rendez-vous” pour maintenir leur romance vivante après avoir accueilli Otis et Daisy.

«Nous sortons et nous nous amusons beaucoup. Nous étions tous les deux des gens très sociables lorsque nous nous sommes rencontrés, et nous ne voulions pas abandonner cela lorsque nous sommes devenus parents, donc nous sommes vraiment cohérents sur notre temps avec eux, mais accordez également la priorité à quelques soirées de rendez-vous par semaine », a-t-elle déclaré à propos de leur relation à l’époque. “Nous allons au théâtre. J’adore manger, alors nous allons dans beaucoup de restaurants, nous voyons des spectacles, de la musique – c’est New York! C’est une bonne chose de vivre ici, de se divertir.”

Sudeikis est surtout connu pour son passage sur SNL de 2005 à 2013 et joue maintenant dans la comédie sportive d’AppleTV +, Ted Lasso. Il a également joué dans les films Horrible Bosses et Nous sommes les meuniers. Quant à Wilde, elle a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice l’année dernière avec le célèbre Booksmart. Son prochain film, Don’t Worry Darling avec Florence Pugh, est actuellement en production.