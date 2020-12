L’attaquant français expérimenté a rappelé en temps opportun sa qualité durable mercredi soir en marquant quatre fois – y compris un triplé “ parfait ” – dans une déroute de Séville en Andalousie qui a assuré le passage de son équipe aux 16 derniers de la Ligue des champions. en tant que gagnants du groupe E.

Ce n’était que le deuxième départ de Giroud de la saison 2020/21 toutes compétitions confondues, l’ancien leader d’Arsenal luttant pour des opportunités régulières en première équipe après la campagne de recrutement estivale coûteuse de Chelsea.

Un tel manque de chances pour Giroud – qui est sans contrat à Stamford Bridge l’été prochain – avait conduit à spéculer qu’il quitterait l’ouest de Londres en janvier, le patron de la France Didier Deschamps avertissant qu’il devait prendre une décision sur son avenir dans un candidature pour faire partie de l’équipe Les Bleus pour le championnat d’Europe retardé.

Cependant, alors que le joueur de 34 ans ne semble pas exclure complètement la possibilité de partir lorsque le marché des transferts rouvrira ses portes pour la nouvelle année, il a clairement indiqué que pour l’instant son ambition était de rester à Chelsea et de gagner plus de temps de jeu.

“Je dois juste montrer au manager que je suis prêt à me battre jusqu’à la fin, comme je lui ai dit en début de saison, mais évidemment pour être heureux, je dois être un peu plus sur le terrain”, a déclaré Giroud au site officiel du club.

«Le gaffer m’a donné l’opportunité de jouer et j’espère que j’aurai encore plus d’opportunités parce que je pense lui avoir montré que je suis prêt à me battre pour l’équipe. Nous voulons tous être sur le terrain, mais nous avons une excellente équipe.

Giroud, qui a confié à l’entraîneur Frank Lampard un dilemme de sélection pour l’affrontement de samedi en Premier League avec Leeds avec ce que beaucoup jugeraient maintenant le XI le plus fort de Chelsea, a ajouté: “Si je joue un peu plus qu’au début de la saison, j’ai de bonnes chances. être en forme et prêt pour les Euros.

“J’ai eu une conversation avec Deschamps et il a dit que si la situation restait comme ça, je devrais prendre une décision en janvier. Je suis presque sûr que je peux avoir plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c’est ce que je veux. veulent gagner des trophées avec Chelsea, alors c’est tout.

“On ne sait jamais dans le football, tout va très vite, mais en ce moment je suis très heureux. Je suis un homme heureux et je suis fier d’être un joueur de Chelsea.”

