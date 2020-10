Omar Chaparro aura un nouveau programme “Tu Night Show” | Instagram

Le reconnu acteur, homme d’affaires, humoriste et animateur de télévision Omar Chaparro s’apprête à lancer son propre talk-show intitulé “Votre nuit avec Omar chaparro” aux Etats-Unis.

Ledit programme sera diffusé aux heures de grande écoute sur une chaîne de télévision hispanique américaine, Omar Chaparro est devenu l’un des comédiens les plus appréciés de tout le Mexique, en particulier pour ses émissions comme “Black & White” sur Telehit et “No manches” sur Televisa.

C’est le leader des médias multiplateformes Estrella Media Inc. Nous sommes aux Etats-Unis qui a annoncé qu’il aurait une collaboration avec l’acteur, en termes de coproduction le programme sera diffusé sur le réseau EstrellaTV.

“Tu Night with Omar Chaparro” sera diffusé à partir du 22 octobre de cette année, les utilisateurs seront sûrement frappés car Omar Chaparro a été caractérisé comme un artiste assez extraverti, charismatique et surtout, l’un des acteurs les plus connus billetterie au Mexique.

Le programme sera diffusé du lundi au vendredi au centre 9 P / 8 P, le contenu qu’il aura sera dans un format showcon Latenight Talk, il sera sûrement similaire aux programmes qui avaient auparavant, puisque Hollywood et des célébrités seront en vedette. Latina ainsi que des invités musicaux et des sketches comiques, ce qui pour Omar est comme un morceau de gâteau (très simple).

Vous serez sûrement intéressé de connaître certains des noms qui accompagneront Omar Chaparro tout au long de sa programmation, parmi lesquels:

Alicia Machado Lupillo Rivera Galilea Montijo Kate del Castillo Mauricio Ochmann Beto Cuevas Jaime Camil Felipe Esparza James Harris

L’acteur a participé à des films non seulement au Mexique mais aussi aux États-Unis aux côtés d’Eugenio Derbez, bien que sa dernière participation sur le marché américain ait été faible, ses fans mexicains ne doutent pas de son talent et sont sûrs qu’il ira assez loin. .

Mais le comédien a exprimé que c’était un vrai rêve de revenir à la télévision et surtout qu’il affirme également qu’il appartient à tous ses followers qui l’ont sûrement toujours soutenu dans ses projets.

Cela semble facile mais j’ai dû apprendre de nombreux projets et programmes pour pouvoir consolider ce spectacle par une équipe incroyable où nous avons le plus de plaisir à la fois les invités et leur serveur et nous voulons donc vous les transmettre, a déclaré l’acteur.

Dans son compte Instagram officiel, il compte environ 4800000 abonnés avec plus de 3000 publications et plus de 1500 comptes sont ceux qu’il suit.

Omar Chaparro est l’une des personnes les plus charismatiques de la télévision depuis le moment où il a commencé sa carrière sur Telehit avec l’émission “Black & White” aux côtés de Rafa Valderrama et Federico Padilla mieux connu sous le nom de “Perico”, il conquit le cœur des téléspectateurs grâce à sa capacité à interpréter les personnages et à imiter les voix.

Petit à petit, il est devenu une célébrité au Mexique pour ses apparitions dans différents programmes et films, l’un des plus connus est “No manches Frida” et aussi “Comme tombé du ciel”. Pedro Infante dans une comédie romantique actuelle

Bien que beaucoup lui aient reproché d’avoir joué à Pedro Infante, Omar a fini par faire un très bon projet car tout le monde aime Pedro Infante malgré le fait qu’il ne soit pas avec nous depuis des années, il est aussi une autre des figures avec les plus grands popularité au Mexique à ce jour et aussi l’idole de Chaparro.

Nous sommes plus que ravis de ce projet mais surtout nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec Omar, a commenté Iván Stoilkovich, vice-président exécutif de la programmation télévisuelle pour Estrella TV.

