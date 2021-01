Omar Chaparro a avoué son inquiétude concernant le vaccin Covid-19, et lors de son arrivée à l’aéroport international de Mexico, il a révélé que bien qu’il ait été infecté par cette maladie en septembre de l’année dernière, il n’est toujours pas convaincu d’avoir reçu le doses pour combattre le virus.

Après que le journaliste de l’émission Venga la Alegría l’ait interrogé pour savoir s’il avait déjà été vacciné contre le coronavirus en raison de ses voyages constants entre le Mexique et les États-Unis, le comédien a déclaré: “ Je n’ai pas eu le vaccin, en ce moment je pense qu’il est temps de lui donner la priorité. aux personnes qui travaillent dans le secteur de la santé ».

Cependant, après que le journaliste lui ait demandé si l’un d’entre eux serait vacciné consécutivement, Omar a expliqué: “Je ne sais toujours pas si je vais le porter, j’ai encore des doutes.”

Immédiatement après, l’acteur s’est penché sur le sujet et, soulignant que c’était son opinion personnelle, a déclaré: «il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de gens qui disent que l’ADN va changer, qu’ils ne sont pas sûrs, je pense que pour moi, quelque chose de très l’assurance c’est de continuer à prendre soin de moi, à prendre des suppléments, à faire de l’exercice, à bien manger, à prendre des vitamines, et c’est la meilleure façon de prendre soin de soi et de porter le masque, évidemment ».

Immédiatement, le journaliste évoque les théories controversées du complot dans lesquelles croient Patricia Navidad et Miguel Bosé, auxquelles Chaparro a répondu: «Je n’étais pas au courant, j’ai des anticorps très élevés, je suis immunisé, mais cela ne veut pas dire que nous devons continuer à prendre soin de nous car non Vous savez, ce bug est imprévisible, vous devez continuer à prendre soin de vous.

D’autre part, après avoir entendu qu’il y avait beaucoup de commentaires contre lui parce qu’il s’était consacré à voyager pendant la pandémie, le producteur a également répondu qu’il le faisait par nécessité et non par plaisir.

«Je voyage parce que je dois travailler. Il est très facile de dire aux gens de rester à la maison quand on peut, mais quand on doit sortir chercher son pain quotidien, on prend soin de soi, je suis protégé », a-t-il conclu.

Par: Mexico Agency