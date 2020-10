Omar Chaparro lance “Chaparreando”, sa nouvelle émission de télé-réalité | Instagram

Le chanteur, acteur et chef d’orchestre Omar Chaparro partagez la bande-annonce de son émission de télé-réalité à côté de son fils Emiliano, elle s’intitulera: “Chaparreando”, dont vous pourrez désormais profiter des scènes émotionnelles qui y apparaissent, mettant en vedette le comédien et son fils.

L’émission de téléréalité consistera en la coexistence père et fils dans le programme, nous rencontrerons leur fils Emiliano, avec qui selon sa femme (la mojarrita) ils disent avoir très peu de coexistence, ils se lanceront dans un impressionnant voyage à moto où ils se retrouveront à nouveau biens.

On sait que le fils d’une célébrité à de nombreuses reprises en ne faisant pas partie du show business, la carrière de ses parents devient quelque chose de fastidieux, on pourrait dire que cela arrive encore plus avec Omar Chaparro en raison de sa personnalité charismatique et captivante, car tout lieu où il se présente brille et reflète son essence.

Il y a plusieurs scènes qui apparaissent dans la bande-annonce de Bavardage, une idée générale de ce que nous verrons dans chacun des chapitres est présentée, non seulement des rires qui sont en gros avec Omar court, mais aussi des larmes, des combats, des aventures et des réconciliations.

Pour pouvoir voir ça télé réalité Vous devrez acheter votre billet en payant un certain montant apparemment, cependant vous avez la possibilité de voir le premier chapitre gratuitement, Omar Chaparro vous offre cette option dans la publication même qu’il a lancée sur son compte Instagram.

Il y a trois jours il vous a publié cette vidéo sur son compte personnel, il s’agit d’une série originale de la société PANTAYA, il y aura sûrement des rires dans chacun des épisodes dont nous en sommes sûrs, car la personnalité d’Omar Chaparro est la même à l’intérieur et à l’extérieur des caméras, cela l’a clairement montré dans l’une de ses interviews, il a mentionné que c’était grâce à sa personnalité qu’il avait fini de conquérir le public car il faisait non seulement des blagues à la télévision mais aussi dans la vie de tous les jours.

Omar Chaparro et son fils Emiliano se rendra à Chihuahua et enregistrera chacune des histoires qu’ils vivent ensemble, la société PANTAYA a créé un Instagram de l’émission de télé-réalité et bien qu’elle ait peu de followers, elle commencera sûrement bientôt à augmenter ce nombre, chaque jeudi un nouvel épisode sera lancé .

Étonnamment, cette émission de téléréalité est produite par son ami Eugenio Derbez bien qu’elle ne soit malheureusement disponible qu’aux États-Unis et à Porto Rico, même si ses fans mexicains pourraient trouver un moyen ingénieux d’en profiter aussi.

La vie est un voyage, le plus important est de profiter de la route, vous savez qu’il faut tout abandonner pour se retrouver », avec les mots qu’il évoque dans la bande-annonce.

D’après ce que nous avons vu dans cet aperçu, Omar Chaparro et Emiliano ont vécu de grandes aventures et des émotions fortes, cette nouvelle tendance de faire des émissions de téléréalité avec la famille commencera sûrement à devenir à la mode, comme vous vous en souviendrez, Eugenio Derbez a également lié une émission de téléréalité il y a longtemps “Voyager avec le Derbez “avec toute sa famille, Biby Gaitán et Eduardo Capetillo ont également prévu d’en lancer un.

Connaissant l’émission de télé-réalité, des centaines de personnes s’identifieront sûrement immédiatement à Omar, en raison de la coexistence qu’elles ont avec leurs enfants, il est important de toujours vivre avec la famille à chacune des étapes de leur vie.

Chaparreando nous emmène dans une aventure épique à travers Chihuahua où nous connaîtrons la relation père-fils qui nous fera nous retrouver sans scripts et sans réserves », fait partie de la description du premier trailer sorti.

Il y a deux ans et demi, Omar Chaparro a décidé de déménager avec sa famille à Los Angeles, aux États-Unis, dans le but de conquérir le marché américain, malgré le fait qu’au Mexique, il était l’un des acteurs les mieux payés et les plus demandés à la télévision. Il semble que peu à peu il a réalisé des projets qui seront sûrement un succès comme “Chaparreando”.

