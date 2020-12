Dans l’une des scènes de Mank de David Fincher pour Netflix, David Fincher montre le visage hagard et fatigué de Herman J. Mankiewicz (un Gary Oldman rare). Un long gros plan qui étonne par sa précision. La caméra le regarde, mais elle le montre aussi comme l’homme alourdi par le poids de l’histoire. Avec une séquence unique et soignée, Fincher nous dit tout – pour le moment – il veut que nous sachions sur le personnage.

Le film a un rythme et un ton particuliers. Ce qui rejoint le sentiment d’observer ce qui pourrait se passer – ou le plus proche qui pourrait arriver – autour de la création du classique fondateur Citizen Kane par Orson Welles.

Bien sûr, Fincher est un cinéaste avisé et sait raconter une telle histoire à distance de sécurité. Vous pouvez consommer ce que vous voulez vraiment compter. Parce que le réalisateur n’est pas intéressé à louer ou à montrer son dévouement à l’un des films essentiels pour comprendre le cinéma moderne. Ce qui s’est passé dans les coulisses, pour accéder au grand écran.

Pour cela suivre le chemin du véritable scénariste supposé de la pièce, Herman J. Mankiewicz. Tout cela au milieu de la création d’un monstre opulent qui à un moment donné, tôt ou tard, vous dévorera.

Parce que Citizen Kane n’est pas qu’un film: c’est aussi une porte ouverte sur un Hollywood en lutte pour le pouvoir. Fincher prend note de tout ce qui précède et le transforme en un monde forcé dans un autre monde. Dans une pièce dans une réflexion et révision d’un mythe. Et il le fait avec une netteté technique et discursive qui surprend par sa précision.

L’essence la plus humaine de Fincher

Fincher est obsédé par la nature humaine et Mank ne fait pas exception. Il n’y aura pas de tueurs en série à surveiller ni créatures violentes à montrer dans des scènes radieuses. Mais Herman J. Mankiewicz est aussi un oiseau rare d’un intérêt considérable que la caméra du réalisateur suit attentivement et qui analyse à travers le clair-obscur – étrange et cinglant – de son comportement.

Gary Oldman crée un personnage incroyable. Avec des graduations morales infinies sur une scène construite pour la plus grande gloire de la dualité: le noir et le blanc se fondent pour soutenir un langage brillant sur le plan visuel. Le même qui nourrit un drame intellectuel sur la pertinence de l’œuvre d’art, les batailles entre le pouvoir – et le puissant -. En plus, bien sûr, les fils qui se déplacent à l’arrière du rideau dans un monde insulaire. Celui dans lequel la renommée est une mesure de grâce ou de la qualité destructrice de chacun des personnages.

Fincher sait où chercher la laideur et la beauté. Pour suivre le transit de l’agitation, de la peur et de la trahison. C’est un film de batailles spirituelles secrètes et aussi, un voyage somptueux à travers la chute tumultueuse dans les enfers des hommes à la recherche d’une forme ratée de rédemption.

Orson Wells, bien plus qu’une inspiration

Pour Fincher, composer une telle œuvre implique de débattre du mythe d’Orson Welles depuis ses fondements, et dans une perspective compliquée. Pour commencer, le scénario est l’œuvre de Jack Fincher, père du réalisateur et étudiant en histoire du cinéma. Réfléchissez à la probabilité que l’immense ego de Wells ait consommé tout le monde autour de lui.

L’histoire diffuse la création de la grande œuvre pour créer un débat sur la simple possibilité que le mythe sur lequel une grande partie du travail du réalisateur est basé, est faux.

En outre, le film semble être basé de manière lâche et distante sur l’essai de 1971 Raising Kane de la critique de cinéma américaine Pauline Kael. Dans lequel l’auteur réfléchit attentivement à la possibilité que Herman J. Mankiewicz soit, en fait, l’auteur du scénario.

Fincher n’essaie pas d’explorer la thèse controversée, mais la prend pour acquise et montre une sorte de recherche spirituelle de pièces qui s’inscrivent au milieu d’un panorama dans lequel la transcendance à la renommée est tout. Et au-delà, il y a une recherche insistante et féroce de la perception de l’homme comme une élégie: Herman J. Mankiewicz d’Oldman est une créature qui échappe aux explications simples. Qui se bat et se montre au milieu d’une conception sauvage de l’ambition et d’une forme tordue de cupidité. Pendant que Fincher fait le tour du Hollywood perdu, à moitié construit, celui dont on se souvient avec nostalgie. Seulement au lieu d’admiration, montrez une certaine aversion, une note amère qui sera le fil conducteur tout au long du film.

Le concept du temps de Mank …

Le temps est très important chez Mank: à la fois pour raconter les événements qui ont entouré le film le plus respecté et analysé de l’histoire. Comme pour réfléchir directement sur le fait du pouvoir dans un monde à échelle réelle comme Hollywood. Mankiewicz était souvent diffamé, rabaissé et pointé du doigt. Mais aussi exalté par des voix qui le considéraient comme un mélange de génie et d’opportuniste.

Fincher prend tout ce lourd amalgame sur le personnage et les transforme en couches, prudentes et lumineuses, sur le voyage et la conception de la culpabilité. La perte d’identité au milieu de deux scénarios parallèles: du Mank transformé en un paria de sa propre histoire à celui qui était un luminaire à part entière. Fincher va et vient comme tenir une idole brisée et si fragile qu’il s’effondre à la moindre provocation.

… et équilibre

Dans un tel film, il y a beaucoup de pièces détachées qui se tiennent soigneusement les unes les autres. Fincher a une capacité étrange à trier les informations en vrac dans un récit cohérent, et Mank est la plus grande de ses expériences visuelles et narratives. Celui qui fonctionne également bien et le mènera sans aucun doute à la soirée des Oscars en tant que meilleur réalisateur.

La beauté pleine et exquise avec l’œil du réalisateur montre la méchanceté, la honte et la cupidité pourraient être une œuvre d’art en soi. À quoi il faut aussi ajouter un poids considérable d’impulsion narrative pure et ardente. Fincher a besoin de raconter cette mystérieuse histoire d’un mystérieux Hollywood et il le fait bien. Il le fait d’une manière élégante, sophistiquée et exquise, mais aussi avec une cruauté fine qui passe parfois inaperçue jusqu’à ce qu’elle frappe le spectateur au visage.

Après l’essence des personnages

Le film est un cycle qui commence avec la commande à Mankiewicz d’écrire un scénario pour Orson Welles (un Tom Burke terne). Tournez en rond pour raconter plusieurs histoires à la fois, complétées de manière cohérente grâce à la capacité de Fincher à comprendre que son personnage habite un labyrinthe mental. De plus, il prend la curieuse décision de convertir Welles (qui n’apparaît guère et a la connotation d’un personnage rare et insubstantiel), ce qui fait vivre le personnage d’Oldman dans son ombre, protégé et dévoré pour quelque chose de plus grand qu’il ne comprend pas très bien d’où ça vient.

À son tour, le directeur de la MGM, Louis B. Mayer (Arliss Howard) est une sorte d’espace d’équilibre entre l’énorme ego du génie. Le véritable talent de Mank et tout ce qui se passe autour de lui. Enfin Irving Thalberg (Ferdinand Kingsley) est un fil sur le point de se rompre entre les deux. Un poids à peine supporté par la puissance d’Hollywood, transformé en un besoin non satisfait de notoriété et de soutien créatif.

Regardons-nous le meilleur film Fincher?

De loin, Mank est le film le plus ambitieux de David Fincher, et sans doute son meilleur – un échiquier à grande échelle qui combine efficacement une histoire maladroite. La question du mythe en disgrâce et en fin de compte, la sombre beauté d’une créature inconfortable comme Mankiewicz. Celui qui ne rentre nulle part ou qui semble être autre chose. Un pion au point de succomber à une stratégie agressive pour le faire disparaître de l’histoire.

Et c’est là que Fincher brille dans tout son talent: la caméra regarde à nouveau Mank, l’observe, l’analyse, le satire, le déconstruit, réduit son poids. Pendant que la beauté du film fait merveille avec l’imagination et les espaces.

Pour sa dernière scène. Mank est un jeu d’artifice plein d’émotions profondes et troubles. Une échelle de valeurs que Fincher connaît mieux que quiconque et qui atteint dans ce film son point le plus élevé et le plus raffiné. Un petit bijou qui est peut-être le grand film de ce 2020 atypique et robuste.