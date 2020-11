OMG!, Lizbeth Rodríguez avoue à quel point elle l’aime | Instagram

La belle youtubeuse Lizbeth Rodríguez a “trop ​​parlé” et sans dire un mot à Tiktok, alors qu’elle finissait par avouer à quel point elle l’aimait et pas seulement elle, mais aussi son petit ami Esteban Villagómez et son équipe de travail.

La belle ex fille Badabun Il a exécuté une dynamique amusante pour Tiktok avec Esteban Villagómez et ses collègues et le résultat, en plus d’être très révélateur, était très amusant.

Lizbeth Rodriguez Il a fini par avouer des choses sur la façon dont il l’aime et même la pose qu’il aime grâce à la vidéo qui a été partagée sur le célèbre réseau social.

La dynamique était qu’il y avait deux chemins à choisir et chacun avait une réponse différente, donc la fille de Exposer les infidèles et leurs pairs ont fini par s’exposer.

Cette dynamique a également révélé que Lizbeth Rodríguez et son partenaire sont assez similaires, ceci après avoir observé les réponses.

La première question était de savoir s’ils préféraient les plus âgés ou les plus jeunes, la belle Liz est allée au plus vieux, tandis qu’Esteban Villagómez est allé au plus jeune … frappé pour le couple!.

Puis quelque chose de plus compromettant est venu parce que les options étaient douces ou fortes.Lizbeth Rodríguez a avoué qu’elle aimait ça doux, tout comme son petit ami; son équipe a préféré l’autre option … coquine!. Mais les choses montaient dans le ton quand les options étaient missionnaires et de l’autre côté on pouvait voir un petit chien et un petit visage de diable; la célèbre star de Youtube et l’homme d’affaires de Badabun s’est rangé du côté du petit chien.

Parmi les questions se posait également s’ils préféraient Netflix ou une fête, à laquelle en effet, comme beaucoup le penseront, la belle Lizbeth Rodríguez préfère la fête.

En plus d’être amusants dans les questions, les garçons ont choisi un chemin de manière ludique, en sautant, en reculant et même les uns sur les autres. Ils ont même souligné que l’un des membres de l’équipe ne l’avait jamais fait.

Lizbeth Rodríguez a beaucoup parlé ces derniers jours en partageant du contenu aux côtés de son ex-petit ami et ancien partenaire de Badabun, Tavo Betancourt.

Dans un enregistrement partagé par la youtubeuse sur son compte Instagram officiel, l’ex-couple peut être vu assez ludique en train de toucher les mains, le rire et la chimie sont passés à travers la caméra et il y avait ceux qui ont assuré dans la zone de commentaire que le sauveteur de chien Badabun Il n’a pas réussi à oublier Lizbeth Rodríguez et la regarde avec des yeux de mouton.

Mais les choses ne se sont pas arrêtées là, et Liz a partagé sur Tiktok une vidéo d’une rencontre plus que romantique avec son ex, qu’elle a décrite en soulignant: quand vous rencontrez votre ex … mais vous vous souvenez que vous avez un petit ami, est-ce une blague dans blague la vérité apparaît?.

La vidéo dans laquelle le youtuber blagues sur le sujet. Lizbeth Rodríguez est arrivée très précipitamment en demandant à Esteban Villagómez de se cacher et lui, un peu confus, lui a demandé pourquoi; Sa petite amie lui a dit qu’il devait se cacher parce que son petit-ami arrivait et qu’il allait le retrouver. Apparemment, la blague n’était pas drôle pour Esteban Villagómez, qui, sur l’insistance de Liz, lui a dit qu’il partait avant que sa femme ne les entende.

Les adeptes de Lizbeth Rodriguez Ils assurent qu’ils ont davantage aimé le couple qu’il a formé avec Tavo Betancourt et certains commentaires ont même qualifié son partenaire actuel de “prétentieux”.

Liz et Tavo ont montré qu’après leur relation, il y avait eu une énorme affection entre eux et qu’ils étaient capables de vivre ensemble sans rancune.

La vérité est que la belle Lizbeth Rodríguez donnera toujours de quoi parler, mais elle est une femme intelligente et sait parfaitement gérer n’importe quelle situation.