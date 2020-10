OMG!, Lourdes Munguía, compétition parfaite pour Maribel Guardia | Instagram

S’il s’agit de trouver la formule de la beauté et de la jeunesse éternelle, vous devrez demander non seulement à Maribel Guardia, mais aussi à son amie et forte concurrente, Lourdes Munguía.

La belle actrice a montré à 59 ans que non seulement son amie Garde Maribel Elle a le secret de vraiment ressembler à une jeune fille même au fil des ans, ceci après avoir posté une photo en maillot de bain sur son compte Instagram.

Lourdes Munguía a impressionné ses abonnés Instagram avec l’image dans laquelle elle peut être vue en train de profiter du soleil, du sable et de la mer dans un maillot de bain deux pièces coloré qui semble vraiment impressionnant dans sa silhouette.

Pour la photographie, la célèbre amie de Maribel Guardia a posé ses mains sur sa tête et a posé sur son dos, volant des soupirs partout en admirant sa silhouette incroyable, une petite taille et un corps visiblement bien travaillé.

Ne laissez jamais vos peurs prendre la place de vos rêves! #life #sea # plagesmexicanas #sol #enjoy #viajaenmexico, a écrit l’actrice à côté de la photo désormais célèbre.

La publication a été faite il y a un jour et a déjà plus de 20 mille réactions et une énorme quantité de commentaires qui parlent de sa beauté.

Vous êtes si merveilleux ♥ ️ Je suis très fier d’être votre fan ❤️ “,” Même la lune est jalouse de vous , ” Excellente réflexion belle dame “,” Je t’aime, ce ne sont là que quelques-uns des commentaires que Lourdes Munguía a reçus.

Lourdes Munguía Elle est actuellement hors des projecteurs, on ne sait pas pourquoi la belle actrice s’est éloignée du petit écran et des autres productions; Cependant, il a décidé de ne pas faire abandonner ses followers et de montrer son activité constante sur les réseaux sociaux.

Sur le compte Instagram officiel de l’actrice, on peut voir qu’elle compte plus de 280000 adeptes, qui se délectent de ses photographies constantes et des détails qu’elle partage au jour le jour.

En observant les publications de l’actrice, on peut voir l’étroite amitié qu’elle entretient avec Maribel Guardia, 61 ans, et qui ont toutes deux une silhouette très similaire et un abdomen travaillé.

Dans certaines des images les plus récentes de Lourdes Munguía, vous pourriez même vous joindre à la belle Maribel puisque vous pouvez même les voir porter des combinaisons de sport en deux pièces assez similaires, mais il serait très difficile de décider qui les porte le mieux.

Lourdes María Guadalupe Munguía Gasquet, de son vrai nom, est née à Mexico le 12 décembre 1960. En raison de son énorme beauté, la célèbre actrice s’est développée à partir d’une très jeune scène, cinéma, télévision et camarade de jeu.

C’était dans les années soixante-dix que Lourdes Munguía Il a fait ses débuts dans le monde du divertissement avec le film Amor a la mexicana, puis d’autres productions lui sont venues comme Ratas de la ciudad, La muerte del palomo, Como perros rabidos; entrez les autres.

Cette belle femme a également laissé sa marque sur les feuilletons, où elle a fait ses débuts avec Gabriel y Gabriela en 1982 et plus tard est venu plus de mélodrames tels que El Privilegio de Amar, Aventuras en el Tiempo, La Madrastra; etc.

Lourdes Munguía a un visage vraiment enviable, avec des traits comme ceux d’une vraie poupée et qui ne semble pas du tout avoir 59 ans; mais certainement, ce que beaucoup de femmes aimeraient avoir, c’est leur corps, car il est similaire à ce que beaucoup de jeunes femmes aimeraient avoir et peu ont ce privilège. Espérons que Lourdes et Maribel Guardia révèlent bientôt leur secret!