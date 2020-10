On dirait des sœurs! Maite Perroni montre sa mère sur Instagram | Réforme

Maite Perroni a surpris tous ses followers sur Instagram avec une photo, mais ce n’est pas l’ancienne RBD qui est apparue dans l’image, mais sa belle maman.

L’actrice a montré tout Instagram où elle a hérité de son énorme beauté, en présentant et en montrant à tout le monde sa mère.

Maite Perroni, qui a atteint le succès de la main d’Anahí, Dulce María, Poncho, Christopher et Christian à RBD, a utilisé le célèbre réseau social pour montrer son amour et son admiration pour sa mère.

Dans la publication, vous pouvez voir une jeune femme, qui même certains pensaient être l’actrice; cependant, vous pouvez voir que c’est quelqu’un d’autre, l’être qui lui a donné la vie. La mère de Maite Perroni était assez concentrée pour examiner certains documents et vêtue d’une robe sombre.

Le protagoniste de Souhait sombreLe succès de Netflix a partagé l’amour qu’il a pour cette femme et combien elle est reconnaissante car elle seule est capable d’aimer si intensément, de lui avoir appris tant de choses et de lui dire ouvertement ce qui ne va pas.

Elle est le plus bel être que mes yeux aient vu … celui avec le cœur le plus aimant qui m’a soigné et protégé … celui qui me dit les vérités les plus fortes et les plus honnêtes … celui qui me place dans la vie chaque fois que c’est nécessaire … celle qui m’a appris à être la femme que je suis … celle qui parle à l’avant et dit des choses même si vous n’aimez pas les entendre …, a écrit la célèbre femme.