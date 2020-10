«On dirait des sœurs», Sofía Castro et Angélica Rivera tombent amoureuses d’Instagram | Réforme

La belle Sofía Castro a vécu un moment important de sa carrière artistique en devenant l’hôte du tapis rouge Latin Billboard, ce qui la rendait vraiment nerveuse et elle dit avoir réussi grâce au soutien de sa mère Angélica Rivera et de son équipe de travail.

Sofia Castro, fruit de la relation sentimentale d’Angélica Rivera avec le producteur José Alberto Castro, a surpris non seulement sa mère, son équipe de travail et ses amis en les remerciant pour leur soutien, mais aussi tous ses followers en montrant ses beaux sentiments envers sa mère et en leur permettant les voir ensemble et rayonnantes comme si elles étaient deux sœurs sur Instagram.

Sur la photo que la jeune actrice a partagée avec sa mère, on peut la voir vraiment spectaculaire dans la robe noire avec une énorme ouverture à la jambe qu’elle portait au gala Latin Billboard; mais à ses côtés et ne passant rien inaperçu, on aperçoit sa mère Angelica Rivera à la recherche plus que rajeunie et radieuse, également vêtue de noir avec un look très jeune qui lui va parfaitement.

Sofía Castro a souligné que sa mère a joué un rôle clé dans cette étape de sa carrière artistique, puisqu’elle était non seulement une conductrice, une compagne et une conseillère, mais qu’elle était également devenue sa parfaite complice.

Mon équipe ❤️ il y a plein de mots pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pendant mes jours avant les récompenses, emmenez-moi 4 fois au test vestimentaire (littéral ) courez chez l’ophtalmologiste pour que des lentilles de contact puissent bien lire car vous savez que je ne peux pas voir de loin jaaaaa, choisis la coiffure, le maquillage et aide-moi à répéter et à répéter, à calmer mes nerfs et à être toujours là pour moi ❤️ MERCI maman pour tout ce que tu as fait ces jours-là et toute ma vie pour mon ❤️ équipe pour toujours je t’aime ❤️.

Castro a dit qu’il l’avait emmenée plusieurs fois dans sa garde-robe, son maquillage et d’autres tests, mais elle était aussi son professeur, puisqu’elle a même commencé à répéter son séjour sur le tapis pour contrôler ses nerfs.

La jeune actrice a remercié pour cela et pour tout ce qu’Angélica Rivera a fait pour elle tout au long de sa vie.

Mais Sofia Castro Il n’a pas oublié les autres personnes qui ont été la clé de son succès et a remercié toute son équipe et ses collègues qui étaient en contact à tout moment en lui donnant des mots d’encouragement pour que sa performance lors de l’événement soit un succès retentissant.

Angélica Rivera, bien qu’elle ne dispose pas de son propre réseau social, ne cesse de surprendre les internautes avec ses apparitions sur les comptes d’autres célébrités.

La protagoniste de Destilando amor est récemment devenue une tendance pour une photo partagée par une célèbre maquilleuse dans laquelle elle a supposé qu’elle pouvait bien sûr être spectaculaire à 50 ans et pour plus que preuve, elle a partagé une photo à côté de la belle actrice dans laquelle elle a l’air radieuse et jeune; Les internautes n’ont pas mis longtemps à se demander quel sera le secret de La Gaviota pour paraître encore plus jeune et plus belle à chaque apparition. Chaque fois qu’il réapparaît sur le réseau social, cela fait vraiment sensation.

Angelica Rivera Il est apparu par hasard sur l’Instagram de cette maquilleuse le même jour que Tania Ruiz, la partenaire de son ex, a fêté son anniversaire et beaucoup n’ont pas tardé à faire des comparaisons.

Malgré le fait que la belle mannequin mexicaine a partagé un message d’anniversaire émouvant avec une photo dans laquelle elle ressemble à une poupée entière; Il y a ceux qui assurent qu’Angélica Rivera a volé l’attention des réseaux sociaux avec son apparence radieuse et son aspect spectaculaire malgré son âge.