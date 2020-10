L’écriture est sur le mur pour celui-ci depuis un moment maintenant. Il y a quelques semaines, Warner Bros. a officiellement annoncé qu’il déplaçait la sortie de Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins de la première semaine d’octobre au jour de Noël – et alors qu’une grande partie de la réaction était consacrée à être triste à propos du film de super-héros. retard, on s’inquiétait aussi instantanément de ce que cela signifierait pour Dune de Denis Villeneuve (qui est un autre film de la WB). Il a été rapidement évalué qu’il y avait peu de chance que le studio publie deux blockbusters massifs les week-ends consécutifs, nous avons donc attendu que l’autre chaussure tombe. Maintenant, il semble que oui, car les rapports disent que l’adaptation de Frank Herbert sera déplacée de sa date du 18 décembre au 1er octobre de l’année prochaine – ce qui se trouve être actuellement la date occupée par The Batman.

Cette histoire vient de Collider (qui ne mentionne pas le conflit avec le film de Matt Reeves), et si la nouvelle est officialisée, cela signifiera que Wonder Woman 1984 sera le seul film de Warner Bros.à suivre la sortie de Tenet de Christopher Nolan en 2020. Cela signifie également que le titre de DC Cinematic Universe est le dernier grand blockbuster d’action en direct à sortir en 2020, car il a été rapporté la semaine dernière que l’aventure James Bond No Time To Die a été retardée de sa date de fin novembre. au 2 avril 2021.

Plus à venir…