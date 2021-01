Walt Disney World a passé une bonne partie de 2020 fermée en raison de la pandémie mondiale et, bien que les parcs soient de nouveau ouverts et même rétablis en sautant dans les parcs avec le premier de l’année, il reste encore beaucoup de récupération à faire. Les parcs sont encore limités à environ 35% de leur capacité totale et en raison du fait que la construction de nouveaux projets s’est arrêtée pendant un certain temps et a redémarré à un rythme plus lent, nous nous attendions pleinement à des retards dans tout ce que le nouveau Walt Disney World avait. prévu pour 2021 et au-delà, mais il semble maintenant qu’au moins une attraction, les montagnes russes TRON Lightcycle Run pour Magic Kingdom, pourrait être retardée encore plus qu’on ne le pensait initialement.

Initialement prévu d’ouvrir dans le courant de 2021, dans le cadre du 50e anniversaire de Walt Disney World cette année, Disney a été assez discret sur les plans des montagnes russes Tron depuis le redémarrage de la construction. Compte tenu de la portée massive du projet, il n’était pas surprenant que des rumeurs aient commencé à circuler selon lesquelles les montagnes russes seraient retardées. Cependant, selon BlogMickey, qui a récemment publié de nouvelles photos de la structure en construction, il semble que la construction a complètement cessé et que le bâtiment a été scellé. La construction indiquée ne redémarrera pas avant un certain temps.

Il semble que le plan soit de sceller la structure en ce moment, mais cela va prendre plusieurs mois, et selon certaines rumeurs, la construction ne recommencera pas sur les montagnes russes Lightcycle avant quelque chose cet automne ou cet hiver, c’est à ce moment que l’attraction était initialement prévu d’ouvrir.

Cela met la réouverture à un moment donné en 2022 et probablement plus tard dans l’année plutôt que plus tôt. La construction s’est arrêtée pendant plusieurs mois lorsque Magic Kingdom a été fermé et on s’attendait donc à ce que la réouverture soit retardée d’au moins autant de temps que la construction arrêtée, mais il semble que cela puisse être un peu plus long que cela,

Cela signifiera que les montagnes russes Tron rateront complètement le 50e anniversaire de Walt Disney World, et même si cette célébration ne sera certainement pas tout ce que les parcs avaient initialement prévu de toute façon, le nouveau billet électronique a clairement été conçu pour être la pièce maîtresse des nouveaux éléments destinés à attirer les invités dans le parc pour la célébration. Dans le cas de l’autre grande attraction qui semble être retardée en 2022, Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, retardée en 2022, n’est pas si grave, car cette année sera toujours le 40e anniversaire d’Epcot, mais avec Tron à Magic Kingdom, une ouverture de 2022 perd un peu de son éclat, même si cela n’aura pas vraiment d’impact sur le nombre de personnes excitées à la découvrir.

Si rien d’autre, le retard apparent montre simplement comment les événements de la fermeture de 2020, tant sur le plan physique que financier, auront un impact qui aura des répercussions sur l’ensemble des parcs au cours des prochaines années.