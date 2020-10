Selon certaines rumeurs, Aislinn Derbez a déjà un nouveau petit ami, en plein divorce | INSTAGRAM

Tout semble indiquer que la belle fille aînée d’Eugenio Derbez, Aislinn Derbez, vient de prendre un tournant inattendu, et une étape importante dans le processus de son divorce avec Mauricio Ochmann, tout cela se passe autour de nouvelles et fortes rumeurs sur ce qui pourrait être une nouvelle romance.

Et c’est ça, la jeune actrice a été vue, se promenant dans différents endroits avec un nouvel amiCela a amené les individus à la fois dans les réseaux et dans la vie réelle à se poser une question importante: y a-t-il un nouvel amour dans la vie de l’actrice? Si vous continuez la légende de cette note, vous pourrez découvrir de qui il s’agit.

Ces derniers jours, Aislinn a été liée à un nouvel homme, il s’agit de Jesh de Rox, avec qui il a commencé à nouer des relations depuis son apparition en tant qu’invité sur le podcast Derbez, elles sont également restées très dynamiques au sein des réseaux sociaux.

Tout a commencé lorsque les deux se sont rencontrés dans un centre de méditation renommé, plus tard, la jeune femme a félicité celui-ci pour son anniversaire avec un dévouement particulier: “Joyeux anniversaire à cet incroyable être humain. Très reconnaissant pour votre amitié réelle et magique, continuez à faire épater nos esprits avec vos idées brillantes pour les 40 prochaines années, s’il vous plaît », provoquant des milliers de spéculations par les internautes.

Quelques jours plus tard, celle-ci a publié une image de la belle actrice, avec un texte plein d’émotion, commençant ainsi: «La première femme dont je me souviens et dont je suis tombé amoureux, m’a regardé comme si c’était la seule chose qu’elle avait vue dans sa vie. , ou du moins, la seule qui comptait… »clairement, le fait a provoqué une agitation totale chez les utilisateurs des réseaux, faisant de plus en plus de rumeurs, qui ont provoqué le divertissement des fans.

Bien que, pour le moment ni l’un ni l’autre des deux impliqués n’ait mentionné quoi que ce soit à ce sujet, ils n’ont pas commenté si les rumeurs sont vraies ou fausses, ou des informations à ce sujet, ils nous font tous attendre, nous ne pouvons attendre que l’un des Les deux confirment ou nient la romance, ou clarifient le type de relation qu’ils vivent.

Cependant, nous ne pouvons pas nier qu’ils auraient l’air bien ensemble, même si nous ne savons pas comment les gens vont réagir car, même si nous nous souvenons, Aislinn et Mauricio étaient l’un des couples préférés sur les réseaux sociaux, même jusqu’à présent il y a des utilisateurs admiratifs des deux, qui regrettent la séparation.

D’autre part, d’importants médias de divertissement au Mexique ont rapporté qu’Aislinn avait répondu au processus initié par le producteur Mauricio Ochmann, en fournissant pleinement toute la documentation nécessaire pour poursuivre correctement le processus de divorce.

Il faut noter que c’est Mauricio qui avait initié le divorce en juin dernier, fixant la date de séparation au 10 décembre 2019, invoquant des «différences irréconciliables», et c’est précisément au mois de mars qu’Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann ont respectivement pris leurs réseaux sociaux pour confirmer que la rumeur qui avait circulé sur leur relation était vraie.

«Nous leur disons que oui, quelque chose de très important est en train de se passer, quelque chose que nous résolvons depuis plusieurs mois … Le plus courant est d’étirer la corde jusqu’à ce qu’elle se brise, et quand cela arrive, les choses se cassent qui deviennent irréparables. Nous ne nous autoriserons jamais à y arriver. C’est pourquoi nous avons décidé depuis quelque temps de renforcer la relation d’amitié et d’arrêter la relation de couple. Retrouver l’individualité pour enquêter sur ce qui se passe, donner de l’espace pour guérir, reconstruire, transformer », a déclaré les célébrités.