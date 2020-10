Dans les heures qui ont suivi l’annonce de la mort d’Eddie Van Halen par son fils, l’industrie de la musique est en deuil. De nombreux hommages ont afflué sur les médias sociaux de la part de nombreuses personnes qui connaissaient le guitariste emblématique, y compris l’ancien leader de Van Halen, Sammy Hager, et un grand nombre de stars de la musique country comme Kenny Chesney et Keith Urban. Ozzy Osbourne est un autre acteur de l’industrie du rock qui a rendu hommage à l’artiste décédé.

Le Prince des Ténèbres a appelé Van Halen «l’un des plus gentils gars» qu’il ait jamais rencontré et avec qui il a travaillé. En 1978, Osbourne a tourné avec le groupe en tant que leader de Black Sabbath. «Son influence sur la musique et en particulier la guitare a été incommensurable», a-t-il poursuivi dans son tweet. Le chanteur de “Crazy Train” l’a également qualifié de “légende absolue” et a conclu son message en écrivant: “Eddie, je te verrai de l’autre côté, mon ami.”

En 2019, le guitariste d’Osbourne, Zakk Wylde, a partagé dans une interview avec Utimate Guitar que Van Halen «avait changé le monde». Il a attribué non seulement son jeu de guitare, mais aussi le ton dans lequel son son a été délivré et la façon dont il a changé la vision des amplificateurs.

. @EddieVanHalen était l’un des gars les plus gentils avec qui j’ai jamais travaillé et nous avons partagé tellement de rires ensemble. Son influence sur la musique et surtout la guitare a été incommensurable. C’était une légende absolue. Eddie, je te verrai de l’autre côté, mon ami. Amour, Ozzy. – Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 6 octobre 2020

Il est évident à quel point Van Halen, qui en plus de son fils laisse derrière lui sa femme, a été dans l’industrie depuis que la nouvelle de son décès a été annoncée. Hager, qui a remplacé David Lee Roth en tant que leader du groupe de 1985 à 1996 et plus tard pendant trois ans dans les années 2000, a partagé une photo des deux sur Twitter, «Heartbroken and speechless. Mon amour pour la famille. » Urban, qui est considéré comme l’un des meilleurs guitaristes de Nashville, a également rendu hommage à l’impact durable de son jeu de guitare sur ceux qui l’ont précédé, le qualifiant de «maître» dans son métier.

La nouvelle a été partagée pour la première fois mardi après-midi par Wolfgang Van Halen, qui est le plus jeune membre du groupe et le fils unique du regretté rocker. Wolfgang a écrit que “son cœur est brisé et je ne pense pas que je me remettrai jamais complètement de cette perte.” Il l’a également applaudi pour être le «meilleur père» qu’il aurait pu rêver.