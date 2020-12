Pour préparer le personnage, qu’il jouait pendant trois mois, Jaime était un peu noir, car il n’avait pas beaucoup de temps pour maîtriser le maniement des épées, les combats au corps à corps et l’équitation.

La reine Sancha (Elia Galera) est celle qui devrait occuper le trône, et non son mari, Fernando I. Avec elle, Flaín (Carlos Bardem), comte de Léon, résolu à retirer à tout prix les Castillans de leur territoire. (Avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime Video.)

«Je ne suis pas vraiment un gymnase, mais j’ai dû entrer un peu, pas pour l’esthétique mais pour la forme, pour pouvoir résister à tout ce qui venait. Essayez aussi de donner un regard plus brutal, d’un guerrier et c’était quelque chose de crédible, car je ne pense pas qu’à cette époque il y avait le corps de gym que nous connaissons aujourd’hui.

«Et puis je n’avais jamais monté un cheval de ma vie, jamais. J’ai passé de nombreuses heures dans l’arène à monter à cheval pour le maîtriser car il faut très bien monter, tu es le Cid! Et aussi beaucoup de travail d’épée pour très bien marquer les chorégraphies, pour travailler dans un environnement sûr et pour pouvoir faire quelque chose de très réel. Dans ces séries, cela montre beaucoup quand les batailles ne sont pas bien répétées; ils peuvent gâcher le travail. “

El Cid met en vedette Jaime Lorente. (Avec l’aimable autorisation d’Amazon Prime Video.)

Jaime est conscient que tout le monde n’aimera pas El Cid; Cependant, il est content du résultat, car fidèle à sa coutume, il a tout donné pour le projet.

«J’ai une devise claire: je travaille pour les autres mais pas pour les autres. J’essaye de faire mon travail d’une manière honnête et belle. Pour moi, l’important est de m’engager à travailler et de quitter ma vie et dans ce travail je l’ai fait. Je comprends qu’il y aura des gens heureux et d’autres malheureux. Bien, rien ne se passe. Nous ne sauvons pas non plus des vies, nous faisons des divertissements qui dépendent de l’opinion ».

Dans la première saison d’El Cid, ils accompagnent Jaime Lorente, Carlos Bardem, José Luis García-Pérez, Elia Galera, Alicia Sanz, Fran Ortiz et Lucía Díez, entre autres.

