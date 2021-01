UNE

One Media iP Group, spécialiste des chansons nostalgiques répertorié dans la messagerie instantanée, a révélé aujourd’hui qu’il avait acquis les redevances des producteurs pour de nombreux succès de Take That’s de l’auteur-compositeur et DJ, Ian Levine.

One Media, qui possède un catalogue de centaines de milliers de titres allant de la soul au classique, a acquis les droits du producteur sur les tubes du double album de platine Take That & Party – y compris les airs ‘A Million Love Songs’, ‘Could It Be Magic »et« I Found Heaven »- pour une somme non divulguée.

Il a également acquis les redevances de producteur de deux autres morceaux enregistrés par le boyband des années 90 qui n’ont jamais été publiés.

La société, qui a lancé une levée de fonds de 6 millions de livres sterling l’été dernier, compte l’ancien président de la BBC, Lord Grade, parmi les membres du conseil.

Le directeur général et fondateur, Michael Infante, a déclaré que cette décision avait permis à 2021 de “démarrer sur un excellent départ pour One Media” et de “marquer le premier d’un solide pipeline d’accords”.

Il a déclaré: «Compte tenu de la crise mondiale actuelle et de l’impact correspondant sur le secteur de la musique live, nous avons constaté qu’un nombre croissant d’artistes évaluent des opportunités de revenus alternatifs et regardent favorablement notre initiative.

«Nous restons concentrés sur la création d’une dynamique et la mise à l’échelle de l’entreprise, et sommes impatients de tenir le marché au courant de nos progrès.»