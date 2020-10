Le OnePlus 8T, le dernier appareil du fabricant chinois de téléphones, est maintenant en vente aux États-Unis. Vous pouvez le récupérer directement auprès de OnePlus ou de détaillants tiers comme Amazon pour 749 $. La version T-Mobile est disponible au même prix, mais est livrée avec un indice IP68 supplémentaire pour la résistance à la poussière et à l’eau que le modèle déverrouillé n’a pas.

Pendant ce temps, si vous êtes en Europe, le téléphone a été mis en vente plus tôt cette semaine, le 20 octobre. Alors que les États-Unis n’ont qu’une seule variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, l’Europe en a deux; un avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 599 € / 549 £, et un autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 699 € / 649 £.

Si vous avez manqué notre examen de la semaine dernière ou si vous avez simplement besoin d’un rattrapage, le OnePlus 8T est une mise à jour solide, voire incrémentielle, du OnePlus 8 publiée plus tôt cette année. La grande nouvelle fonctionnalité est la charge rapide de 65 W, ce qui signifie que le téléphone peut se recharger à moitié en moins de quinze minutes ou changer complètement en un peu plus d’une demi-heure. Sinon, il a un écran de 120 Hz, des performances rapides et quelques caméras de trop qu’il ne sait quoi faire.

Vous devrez attendre un peu plus longtemps pour les derniers écouteurs OnePlus, les OnePlus Buds Z à 49,99 $, qui ne seront mis en vente que le 2 novembre aux États-Unis.