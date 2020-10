OnePlus a annoncé une paire de nouveaux téléphones pour sa gamme Nord de milieu de gamme – les N10 5G et N100. Les deux se situent en dessous du OnePlus Nord existant à 379 £ / 399 € en termes de spécifications et de prix. Le N10 5G commence à 329 £ au Royaume-Uni et 349 € en Allemagne (environ 412 $) et est alimenté par un Snapdragon 690, tandis que le N100 commence à 179 £ et 199 € (environ 235 $) dans les mêmes pays et est alimenté par un Snapdragon 460.

Contrairement au Nord original, qui n’a été publié qu’en Europe et dans certaines régions d’Asie, OnePlus indique que les N10 5G et N100 seront finalement lancés en Amérique du Nord. La société a confirmé que les deux téléphones y seront disponibles «à une date ultérieure», après leur sortie européenne. OnePlus indique que le N100 arrivera au Royaume-Uni le 10 novembre, suivi du N10 5G plus tard en novembre.

Le Nord N10 5G a un écran de 6,49 pouces à 90 Hz

Comme son nom l’indique, le OnePlus Nord N10 5G est un combiné 5G (sous-6 GHz uniquement en Europe), et il dispose de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage extensible. Il a en fait un écran légèrement plus grand que le OnePlus Nord plus cher à 6,49 pouces, et il a le même taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, plutôt que d’un capteur intégré, mais vous obtenez deux haut-parleurs stéréo, une fonctionnalité qui manquait au Nord. Sa batterie de 4300 mAh peut être chargée rapidement avec Warp Charge 30T, et il est livré avec Android 10 prêt à l’emploi.

À l’arrière du N10 5G, vous trouverez un ensemble de quatre caméras comprenant un appareil photo principal de 64 mégapixels, un ultra-large de 119 degrés et des caméras macro et monochromes. Les selfies sont gérés par un appareil photo de 16 mégapixels.

Le N100 est un modèle abaisseur alimenté par un Snapdragon 460. Image: OnePlus

Le N100 est le bas de gamme des deux appareils, mais il dispose toujours d’un grand écran de 6,52 pouces et de deux haut-parleurs stéréo. Il a une batterie plus grande de 5000 mAh, mais il ne peut être chargé rapidement que jusqu’à 18 W, et la RAM et le stockage sont également réduits à 4 Go et 64 Go respectivement (bien que cela soit extensible). C’est 4G plutôt que 5G, et vous obtenez une caméra arrière de moins ici pour une configuration à triple caméra. Il y a un appareil photo principal de 13 mégapixels et deux appareils photo supplémentaires pour les portraits et les prises de vue macro. Comme le N10 5G, il y a un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière, et le téléphone exécute également Android 10 hors de la boîte.

Lorsque nous avons examiné le OnePlus Nord plus tôt cette année, nous avons constaté qu’il faisait un excellent travail en offrant les atouts traditionnels de OnePlus à un prix plus abordable. Les OnePlus N10 5G et N100 sont encore moins chers, il sera donc intéressant de voir si l’entreprise a trouvé un équilibre similaire cette fois-ci.