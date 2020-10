OnePlus supprime le bloatware Facebook du OnePlus 8T après que la société ait été critiquée pour avoir pré-installé les applications et les services de Facebook sur les OnePlus Nord et les séries 8. OnePlus a confirmé la nouvelle à Input, notant que le nouveau téléphone ne sera livré qu’avec les logiciels Google, OnePlus et Netflix préinstallés.

Une partie de la raison du tollé était que, bien que les applications Facebook, Messenger et Instagram puissent être désinstallées des téléphones de la série 8 et du Nord, les services d’arrière-plan tels que le programme d’installation et le gestionnaire d’applications de Facebook n’ont pas pu être complètement supprimés, comme l’a rapporté AndroidPolice à le temps.

L’entreprise a été confrontée à un contrecoup sur le logiciel

OnePlus a justifié cela en disant que l’inclusion de ces services lui permettait d’offrir «une plus grande efficacité de la batterie». Mais les utilisateurs s’y sont opposés au motif qu’ils encombraient le logiciel simplifié OxygenOS de OnePlus, et il a été rapporté qu’ils utiliseraient également de petites quantités de données en arrière-plan.

Pour ceux qui se demandent, OnePlus dit que Netflix est préinstallé sur le OnePlus 8T pour permettre les optimisations HDR. La société s’est abstenue de confirmer à Input qu’elle ne préinstallerait plus jamais les applications et les services de Facebook, et elle a refusé de commenter la façon dont les propriétaires existants des séries Nord et OnePlus 8 pourraient les désinstaller de leurs appareils.