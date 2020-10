Ont-ils essayé de la kidnapper? Miley Cyrus révèle que des extraterrestres l’ont poursuivie | Instagram

La chanteuse Miley Cyrus a vécu de près un phénomène très étrange dans lequel à un moment donné elle s’est sentie étourdie après avoir été pourchassée par un «vaisseau spatial» révélé.

L’interprète de 27 ans, Miley Ray Cyrus, artistiquement connue sous le nom de Miley Cyrus il a avoué le jour où il se trouvait devant ce qui semblait être un phénomène du troisième type, une rencontre rapprochée avec la vie extraterrestre.

Ceci après avoir récemment partagé qu’il y a quelques années, elle avait été témoin d’une soucoupe volante qui l’avait même poursuivie pendant quelques instants, a-t-elle révélé.

La chanteuse et interprète de chansons comme “Wrecking ball”, “Midnight Sky”, “Party in the USA”, etc. souligne qu’elle n’a pas été le seul témoin de ce moment puisqu’une amie était avec elle aussi

Je l’ai vu de mes propres yeux, tout comme mon ami, comme l’a noté l’ancienne actrice populaire de Hannah Montana.

Plus précisément, il a décrit que l’objet volant non identifié avait une apparence très similaire à celle d’un “chasse-neige jaune” et qu’il avait chassé la pop star et son compagnon pendant quelques secondes, puis il a disparu par magie, a-t-il décrit dans une interview à Interview. Magazine.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Cependant, après la révélation, les doutes étaient présents puisque la star de la musique et de la télévision a avoué que juste avant cet épisode il avait consommé certaines substances, il a précisé qu’il était sous les effets de “hach! S”, ce qu’ils auraient réalisé avec un inconnu qui exploitait son entreprise dans une camionnette, il a détaillé

Malgré cela, il estime que le phénomène dont il a été témoin n’était pas le produit de son imagination puisqu’il décrit qu’il y avait plus de voitures qui, à ce moment précis, circulaient sur la route la plus proche, qui après s’être aperçues, les curieux sont venus admirer le halo de lumière qui les éblouissait. .

Je l’ai vu de première main et mon ami aussi. Quelques voitures se sont arrêtées au milieu de la route pour voir ce qui s’est passé, donc je pense que ce que j’ai vu était réel, insiste la chanteuse dans l’une des confessions les plus étranges lors de son interview.

Bien que la pop star ait révélé que c’était une expérience qui s’est déroulée il y a quelques années, pour certains cela semblera un peu fou à cause de l’image que la chanteuse a portée ces dernières années.

Sa vie controversée a été entourée de plusieurs scandales depuis la séparation avec son mari, l’acteur Liam Hemsworth avec qui elle n’a été mariée que huit mois et plus tard en 2019 apparaît en compagnie d’une femme avec qui elle aurait une relation éphémère.

Par la suite, Miley s’est embarquée en compagnie de sa meilleure amie et petit ami Cody Simpson avec qui elle a partagé des moments pendant quelques mois ainsi que plusieurs rumeurs ces derniers mois qui ont prophétisé sa rupture qui s’est produite il y a quelques mois.

Maintenant, l’artiste née au Tennessee s’est concentrée sur les nouvelles étapes qu’elle franchira dans sa carrière et bien que la crise sanitaire ait empêché certains de ses projets de décoller, la star a cherché un moyen de rester proche de ses fans.

Rien n’empêche Miley Cyrus d’apporter sa musique à ses millions de followers et pour cela elle a décidé de se produire depuis le patio de sa maison.

La chanteuse invitera tous ses followers à revivre son MTV débranché du jardin de sa maison, établissant la tendance avec le premier spectacle du genre.

Après une longue pause, une bonne nouvelle qui réjouira les fans de la célèbre chanteuse après avoir appris ces derniers jours qu’elle a été nommée chargée de faire ses débuts et de ramener le célèbre débranché du célèbre réseau de télévision.

Vous pouvez également lire que Miley Cyrus fabriquera son propre MTV Unplugged depuis son jardin

Cette information a été corroborée après une vidéo que la chaîne MTV elle-même a partagée via YouTube où elle a présenté le célèbre dans ce qu’on appellerait «Miley Cyrus Backyard Sessions».