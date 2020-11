Ont-ils trompé Selena Gomez? Hailey Bieber révèle toute la vérité | Réforme

Le beau modèle Hailey Baldwin Elle a avoué si elle et son mari Justin Bieber avaient trompé Selena Gomez avant leurs fiançailles, une rumeur qui courait sur les réseaux sociaux depuis longtemps et ils en ont finalement parlé.

Après tant de spéculations, la top model n’a rien gardé pour elle et s’est terminée par des malentendus.

Après deux ans de mariage, Hailey Baldwin, 23 ans, continue d’expliquer sa relation avec Justin Bieber, 26 ans.

Comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur canadien a proposé au mannequin en juillet 2018, quelques mois à peine après avoir mis fin à sa romance avec Selena Gomez, 28 ans.

Comme prévu, cela a généré pas mal de controverse et de dégoût parmi les adeptes du chanteur de “Lose You To Love Me” qui appellent encore Baldwin meddlesome.

Cependant, le top model a éclairci toutes les rumeurs et les faux rapports lors d’une apparition sur le podcast “Pretty Big Deal” d’Ashley Graham.

C’est là que Baldwin a assuré que le gagnant du Grammy n’avait pas abandonné sa petite amie de l’époque pour lui proposer.

Contrairement à la croyance populaire, il était célibataire depuis un certain temps et j’étais célibataire et nous essayions de comprendre la vie », dit-elle.

Et c’est que comme ils se souviennent, Justin et Selena Ils ont ravivé leur romance intermittente à la fin de 2017 et des rumeurs ont circulé en mai 2018 selon lesquelles ils avaient à nouveau pris fin, lorsque le chanteur de “Sorry” a été découvert avec le mannequin Baskin Champion.

En juin de cette année-là, la pop star a partagé des photos de lui sur son compte Instagram officiel aux côtés de Baldwin et c’est là que les rumeurs de leur relation ont été déclenchées.

Le mois suivant, il a été révélé que Bieber avait proposé au mannequin aux Bahamas et Hailey a indiqué que leur romance avait pris plus de temps que beaucoup ne le pensaient.

“Les gens ne savent pas non plus, nous avions discuté pendant un moment avant de nous remettre ensemble”, a-t-il déclaré.

Tout s’est passé très vite, je pense que tout le monde le sait. Tout le monde disait: «Hé, t’es-tu marié?

Hailey et Justin Ils se sont mariés le 13 septembre 2018 en secret devant un tribunal de New York et seuls les deux et le juge étaient là.

Cependant, un an plus tard, le 30 septembre 2019, ils ont célébré leur cérémonie religieuse en Caroline du Sud avec leur famille et leurs amis les plus proches.

De plus, pour parler de cette rumeur, dans le même podcast le modèle Hailey Baldwin a décidé de parler de ce sujet controversé, afin d’éclaircir toutes les spéculations sur la chronologie de sa relation avec le chanteur Justin Bieber.

Donc, d’après ce que le modèle a révélé, Justin Bieber et Hailey Baldwin étaient libres et bien sûr sans engagement lorsqu’ils ont décidé de commencer leur romance, qui a été officialisée en septembre 2018 avec leur mariage romantique à un an à peine. commencent leur relation, et pour l’instant tout semble indiquer que leur relation est beaucoup plus stable que celle de Justin et Selena.

Un fait plutôt tendre est que le chanteur canadien a révélé qu’il avait réalisé qu’il voulait que le mannequin américain soit sa femme après l’avoir vue porter un bébé et le regarder tendrement.

Je veux que la mère de mes enfants regarde notre bébé de cette façon, je veux ça et je savais qu’elle pouvait me le donner. Quelques mois plus tard, je lui ai demandé et après avoir fréquenté pendant quelques mois, nous nous sommes mariés », a avoué Justin Bieber.

