Ops!, Thalía devient Britney Spears pour Tiktok | Instagram

Ops je n’ai pas encore!, La chanteuse mexicaine Thalía a mis tout Tiktok pour chanter à nouveau le succès de Britney Spears en devenant elle, avec tout et son spectaculaire costume rouge!

Thalía vêtue d’une robe assez courte et de bottes hautes, toutes rouges qui rappelaient la garde-robe que Britney Spears utilisé dans la vidéo de ce sujet et ses adeptes n’oublieront sûrement pas.

Cette garde-robe de la princesse de la pop est devenue l’une des plus emblématiques de sa carrière, car elle avait l’air vraiment spectaculaire habillée dedans et tout TIC Tac Il s’en souvint quand il regarda le chanteur mexicain habillé et dansant à la manière de Spears.

La garde-robe rouge a fait montrer à l’interprète de Who cares sa taille, qui s’est amusée enfant à danser sur le hit de 2004 Ops I didnt again par la princesse de la pop et a accompagné son look avec ses cheveux courts qui la font paraître plusieurs années plus jeune , cela lui va très bien et la rend plus fraîche.

Thalía a partagé cette courte vidéo pour ses followers il y a trois jours avec un message amusant avec lui.

Mon double menton est le plus Britney MOOD #britneyspears, a partagé la chanteuse.

Britney Spears avait 22 ans lorsque Ops I Didnt Again est sorti et était au sommet du succès. La vidéo était l’une des plus populaires de la célèbre chaîne musicale MTV.

Dans le clip vidéo, Britney a pu être vue sur “Mars” et elle est accompagnée d’un astronaute, de danseurs avec de jolis costumes flashy et même du feu. La garde-robe emblématique de Britney Spears se composait d’un costume moulant en latex rouge qui révélait parfaitement sa silhouette.

Malgré le succès et la garde-robe bien connus du chanteur américain, il a été récemment avoué que ce n’était pas la garde-robe destinée à la vidéo de Ops je n’ai pas encore; cependant, il a été remplacé à la dernière minute, un changement très réussi.

Après avoir atteint le sommet du succès et sortir avec l’un des hommes les plus recherchés du show business, Justin Timberlake, Britney Spears s’est retrouvée seule et en très mauvais état.

Britney Spears est tombé en crise après avoir eu ses deux enfants avec Kevin Federline, un danseur. La célèbre chanteuse a même été vue en train de se raser complètement la tête, une image qui ne laissera pas facilement le souvenir du show business.

Après cela, Spears a dû se rétablir et a été jugée sous la garde de son père, bien qu’elle ait l’âge légal; et cela comprenait son immense fortune.

Cette situation continue d’être débattue; Cependant, la seule chose qui a changé est que les mouvements de ses finances sont passés entre les mains de sa sœur Jamie Kynn Spears.

Malgré toutes ces complications, la princesse de la pop continue de profiter de la vie et est généralement en contact direct avec ses followers grâce à ses réseaux sociaux; où elle partage fréquemment des exercices, des pas de danse ou à quel point elle est profondément amoureuse de son partenaire actuel.

Pour sa part, Thalia consentez toujours et surprenez ses followers sur les réseaux sociaux en devenant d’autres personnages célèbres et en leur rendant une sorte d’hommage en les caractérisant et en agissant comme eux; Il s’agit notamment de Marilyn Monroe, María Félix et aussi des personnages du monde Marvel et anime.

Thalía est une femme très active et elle ne cesse de partager des moments de son quotidien, des projets et autres sur les réseaux sociaux. Il a récemment partagé avec tout le monde la sortie de sa dernière chanson, Soyez prudent.