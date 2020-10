L’ancien leader de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, a écrit une lettre de cessation et d’abstention à la campagne du président Donald Trump pour les amener à cesser d’utiliser la chanson classique anti-guerre du groupe “Fortunate Son” pendant les événements de Trump. Après qu’une vidéo de Trump avec la chanson en arrière-plan soit devenue virale le mois dernier, Fogerty a déclaré qu’il avait trouvé l’utilisation de la chanson par Trump “déroutante” en raison de sa signification. La chanson est une critique directe des enfants de riches Américains qui ont évité d’être rédigés pendant la guerre du Vietnam.

Dans une lettre que Fogerty a partagée sur Twitter vendredi, Fogerty a déclaré qu’il s’opposait à ce que Trump utilise “mes mots et ma voix pour dépeindre un message que je n’approuve pas”, alors il a émis un ordre “de cesser et de s’abstenir”. «J’ai écrit cette chanson parce qu’en tant que vétéran, j’étais dégoûté que certaines personnes aient été autorisées à être exclues de servir notre pays parce qu’elles avaient accès à des privilèges politiques et financiers», a écrit Fogerty, qui a été repêché. “J’ai également écrit sur les riches qui ne paient pas leur juste part d’impôts.”

pic.twitter.com/XFCwiOadr2 – John Fogerty (@John_Fogerty) 16 octobre 2020

Trump est un «excellent exemple» des deux problèmes, a écrit Fogerty. “Le fait que M. Trump attise également les flammes de la haine, du racisme et de la peur tout en réécrivant l’histoire récente, est encore plus une raison d’être troublé par son utilisation de ma chanson”, a-t-il conclu. Fogerty a également inclus une photo de lui-même, prise alors qu’il était dans la réserve de l’armée. Fogerty a terminé son service en 1968, après quoi il a repris sa carrière musicale avec CCR.

Trump a souvent joué la chanson lors de rassemblements électoraux, mystifiant ceux qui comprennent la signification de la chanson, tout comme son utilisation du «YMCA» et «Macho Man» du Village People et «You Can’t Always Get What You Want» des Rolling Stones. ” Trump lui-même n’a pas servi au Vietnam, recevant cinq reports de repêchage, dont un pour «éperons osseux». En septembre, Fogerty a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, expliquant une fois de plus le sens de la chanson.

Fogerty a déclaré qu’il avait écrit la chanson en 1969 parce qu’il était “très contrarié” de voir que “des gens de privilège, en d’autres termes, des gens riches ou des gens de position, pourraient utiliser cela pour éviter le repêchage et ne pas être emmenés dans l’armée”. Il a déclaré que l’utilisation par Trump des troupes fédérales pour se frayer un chemin vers Lafayette Park dans les jours qui ont suivi la mort de George Floyd était exactement le genre d’événement auquel il faisait référence dans la chanson lorsqu’il chantait: «Certaines personnes sont nées, faites pour agiter le drapeau. Ooh, ils sont rouges, blancs et bleus. Mais quand le groupe joue ‘Hail to the Chief’, ils pointent le canon sur vous.

“C’est une chanson que j’aurais pu écrire maintenant”, a déclaré Fogerty le mois dernier. “J’ai donc trouvé déroutant que le président ait choisi d’utiliser ma chanson pour ses rassemblements politiques, alors qu’en fait, il semble qu’il soit probablement le fils chanceux.”

Fogerty est le dernier musicien à intenter une action en justice contre Trump pour avoir utilisé sa musique lors de ses rassemblements. Neil Young s’est opposé à ce que Trump utilise “Rockin ‘in the Free World” et “Devil’s Sidewalk”, tandis que le domaine de Tom Petty a envoyé une lettre de cessation et de désistement pour empêcher Trump d’utiliser “I Won’t Back Down”. Phil Collins a également envoyé à Trump une lettre de cesser et de s’abstenir sur l’utilisation de «In The Air Tonight».