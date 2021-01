W

Nous avons du mal à l’admettre, mais il s’avère que nos mères avaient finalement raison: une maison bien rangée équivaut en effet à un esprit bien rangé.

Nos parents nous harcelaient pour ranger nos chambres bien avant l’arrivée de Marie Kondo et The Home Edit. Alors que nous n’avons peut-être pas beaucoup remarqué à l’adolescence, nous sommes maintenant sous notre propre toit, nous pouvons comprendre.

Votre chambre doit être une retraite tranquille, mais on peut difficilement se sentir zen face à un panier à linge débordant et aux tenues de la semaine drapées d’archaïsme post-moderne sur toutes les surfaces au lieu de suspendre proprement dans l’armoire.

Si vous avez décidé que le moment est venu de mettre de l’ordre dans votre chambre, de l’aide est à portée de main avec des organisateurs intelligents et un rangement approprié.

Ensemble de 6 organisateurs de tiroirs MaidMAX

Mettez de l’ordre dans vos tiroirs avec ces solides inserts en carton et en tissu qui aident à diviser l’espace pour les chemises, les chaussettes, les cravates, les soutiens-gorge et les chemisiers. Ils sont pliables, ils sont donc faciles à emballer pour les voyages. Cet ensemble de six pièces est livré avec des boîtes de différentes tailles: deux grands bacs carrés (27,9 x 27,9 x 10 cm), deux bacs rectangulaires de taille moyenne (27,9 x 14 x 10 cm) et 2 petits bacs carrés (14 x 14 x 10 cm).

Panier de rangement polyvalent en bambou sur la porte

Le manque d’espace n’est pas une excuse pour le désordre: il suffit de sortir des sentiers battus. Cet organisateur est suspendu à l’arrière d’une porte, créant ainsi un espace de stockage supplémentaire dans ce qui serait autrement un espace mort. Mort intelligent.

Unité de rangement murale Huntingdon

Si vous cherchez un moyen intelligent d’utiliser tout cet espace au-dessus des portes et près du sommet de votre plafond, ne cherchez pas plus loin.

Contenant trois compartiments, cette unité de rangement pourrait s’asseoir sans effort dans votre chambre ou votre couloir. Il offre un certain nombre d’options de rangement, de l’étagère supérieure et trois trous cubby aux quatre crochets doubles sur le panier inférieur. Mesures: 91 x 20 x 35 cm.

Boîte de rangement Hartleys en jonc de mer tissé sous le lit

Rangez des taies d’oreiller, des draps et des housses de couette supplémentaires dans cette élégante boîte à roulettes de Hartleys. Monté sur quatre roulettes, il est doublé de coton et possède une poignée en cuir pour que vous puissiez le retirer facilement. Il mesure 24 cm de haut avec des roulettes, mais si c’est trop haut pour tenir sous votre lit, il y a une option pour obtenir la boîte sans roues aussi.

Daven Lot de 2 coffres de rangement en métal, sarcelle et gris

Infiniment utile, cet ensemble de deux malles en métal est le moyen élégant de se débarrasser de l’encombrement; que ce soit des jouets pour enfants ou pour plier votre literie. Disponible dans un certain nombre de coloris, chaque ensemble comprend deux boîtes conçues pour s’empiler l’une sur l’autre ou être utilisées individuellement.

Mesures: 24 x 36 x 60 cm et 20 x 26 x 52 cm respectivement.

Étagère à livres en bois de chêne personnalisée

Si vous cherchez quelque chose pour organiser la chambre de votre tout-petit, cette étagère à livres personnalisée avec une tringle pour vêtements pourrait faire l’affaire.

Mini étagère de garde-robe Cutter

Tirez encore plus d’espace dans votre garde-robe en ajoutant des mini étagères, comme celle de Skagerak. Il est disponible en trois finitions – noir, bois foncé et bois clair – et mesure 31 x 18,5 x 30 cm, ce qui le rend idéal pour afficher des sacs à main et de petits accessoires.

Boîte de rangement IKEA Tjog avec couvercle

Classez les lettres importantes, la paperasse et les petits accessoires comme des écharpes avec style dans cette boîte, recouverte d’un tissu beige sombre. Il y a une petite poignée et une étiquette de style bureau à l’avant pour que vous puissiez l’atteindre facilement si vous le rangez sur une étagère haute.

Porte-revues danois

Offrant deux solutions de rangement dans un seul design pratique, ce porte-revues fin vous permettra d’organiser proprement toute votre lecture au coucher tandis que l’étagère du dessus peut servir de table de chevet pour les plus petits recoins. Le look industriel du fer et du bois se mariera bien dans une multitude de styles d’intérieurs – pourquoi ne pas ajouter un vase de fleurs fraîchement coupées si vous souhaitez ajouter une touche de couleur?

Ensemble de 2 paniers de rangement Wilko en chrome

Obtenez plus d’espace grâce aux armoires et étagères existantes avec ces paniers suspendus qui sont conçus pour s’asseoir confortablement sous les étagères. Fabriqués en fer avec une finition de couleur argentée, ils sont idéaux pour abriter des bibelots si vous optez pour une esthétique industrielle chic.

Sac de rangement transparent John Lewis & Partners

Maintenant que l’hiver est terminé pour encore sept mois (ouf!), Il est temps de ranger vos manteaux et pulls épais. Que vous les rangiez dans une armoire ou sous le lit, vous pourriez trouver que les placer dans un sac zippé compact comme celui de John Lewis peut vous aider. Roulez vos articles si vous le pouvez et aplatissez autant d’air que possible pour utiliser chaque poche d’espace.

Il est également suffisamment spacieux pour accueillir confortablement une couette double et quatre oreillers.

Mesures: H53 x L91 x P47cm.

Crochets de porte Deco Charm

Pas de place pour un portemanteau? Nous avons compris. C’est pourquoi nous aimons le look de ce crochet de porte qui crée de l’espace à partir de rien.

Compartiments multiples en nid d’abeille HANGERWORLD

Vous en avez assez de fouiller chaque matin à la recherche de chaussettes assorties dans la tornade de tissu qui est votre tiroir à chaussettes? Nous aussi. La solution est aussi simple que ce séparateur multi-compartiments, inspiré du nid d’abeille. Fabriqué avec du plastique de haute qualité, il s’enclenche facilement et vous offre 32 espaces pour ranger chaussettes, sous-vêtements et cravates.

Mesure environ 35,5 cm x 34,5 cm x 7 cm.

Verdict

Peu importe la fréquence à laquelle nous organisons nos tiroirs, cela ressemble toujours à une question de jours avant qu’ils ne soient dans un état de désarroi complet. C’est pourquoi nous avons donné notre premier choix au organisateur six pièces de MaidMAX, qui permet de diviser et de conquérir avec facilité. Il aide à garder les vêtements et les sous-vêtements en ordre, à garder votre commode propre et à vous habiller plus facilement les matins occupés.

