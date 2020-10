Orlando Bloom et sa fiancée Katy Perry ont récemment accueilli leur fille Daisy Dove Bloom dans le monde en août et les fans n’auraient pas pu être plus excités pour les deux. Depuis que Perry a accouché, Bloom admet que leur enfant change de look à un rythme rapide. Lors d’une interview avec Ellen DeGeneres, Bloom révèle le seul trait qui ressemble sensiblement à Perry.

“Les yeux lui plaisent”, a admis Bloom dans l’émission de mardi selon Today. “C’est drôle, quand elle est sortie pour la première fois, je me suis dit: ‘Oh c’est moi, c’est mini moi’, et heureusement, elle a ces blues de Katy, ce qui était parfait.” Il a continué: “Et puis elle ressemblait en quelque sorte à ma mère, alors je suis un peu confus parce que Katy allaite ce mini moi-slash-ma mère, vous savez. J’ai dit, ‘À qui va-t-elle ressembler ensuite?”

L’heureux couple a partagé sa nouvelle passionnante via l’UNICEF dans un communiqué encourageant les fans à faire un don au fonds de l’UNICEF pour les mères et les nouveau-nés dans le besoin. La déclaration accompagnait une image en noir et blanc de la minuscule main de Daisy tenant à la fois les doigts de Perry et Bloom, dont ceux de Perry étaient décorés de minuscules nail art de marguerites. “Nous flottons avec amour et émerveillement de l’arrivée saine et sûre de notre fille”, a déclaré le gentil couple dans un communiqué via l’organisation. “Mais nous savons que nous sommes les chanceux et que tout le monde ne peut pas vivre une expérience d’accouchement aussi paisible que la nôtre.”

Ils ont poursuivi: «Les communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de personnel de santé et toutes les onze secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, principalement de causes évitables. Depuis le COVID-19, de nombreux nouveaux-nés sont menacés en raison du manque d’accès accru à l’eau, au savon, aux vaccins et aux médicaments qui préviennent les maladies. En tant que parents d’un nouveau-né, cela nous brise le cœur, car nous compatissons plus que jamais avec les parents en difficulté. “

Jusqu’à présent, leur temps avec Daisy a été assez facile, du moins toute la nuit. Il a su apaiser leur fille en utilisant un mantra bouddhiste qu’il a scandé depuis l’âge de 16 ans pour la calmer en le chuchotant à son oreille. «C’est assez mignon, elle aime ça», dit-il. «Elle répond très gentiment. Katy est un peu comme, ‘Quoi?’ C’est comme si j’étais un bébé chuchotant, donc je gagne définitivement les points de papa. ” Bien qu’il s’agisse du premier enfant de Perry et Bloom ensemble, c’est son deuxième alors qu’il partage son fils aîné Flynn, 9 ans, avec son ex-femme Miranda Kerr.