Trois mois après avoir accueilli leur fille Daisy, Orlando Bloom et Katy Perry ajoutent un autre membre à leur famille. Selon Entertainment Tonight, Bloom a récemment été aperçu en train d’acheter des fournitures pour animaux de compagnie avec un nouveau chien blanc moelleux dans ses bras. Cette nouvelle survient plusieurs mois après le décès tragique du chien de Bloom, Mighty.

Mardi, ET a rapporté que Bloom avait été vu à Montecito, en Californie, faire des achats de fournitures pour animaux de compagnie. L’acteur portait une veste en jean, une casquette bleue, un pull rouge et un masque facial pour l’excursion. Comme l’a noté la publication, il n’était pas seul lors de cette sortie. Bloom a pu être vu tenant un adorable chien blanc sous son bras gauche lors de sa virée shopping. Pour le moment, ni Bloom ni Perry ne se sont publiquement demandé s’ils avaient adopté un nouveau chien dans leur famille. En juillet, une tragédie a frappé Bloom et la famille, qui ont découvert que leur chien, Mighty, était mort après avoir disparu.

“Mighty est de l’autre côté maintenant. Après sept jours de recherche du lever au coucher du soleil et jusqu’aux petites heures, aujourd’hui, le 7ème jour ~ le nombre d’achèvement ~ nous avons trouvé son collier”, a écrit Bloom sur Instagram. “J’ai pleuré plus cette semaine que je ne le pensais possible, ce qui a été très cathartique et guérissant.” Son message accompagnait une vidéo de lui se faisant tatouer la poitrine en l’honneur de Mighty et plusieurs photos de lui-même et de son cher compagnon. Le tatouage comportait le nom de son chiot ainsi qu’un cœur avec un as de pique. Dans sa légende, le joueur de 43 ans a noté qu’il “n’a rien négligé” dans la recherche de Mighty. Il a également exprimé sa gratitude à la communauté pour son soutien alors qu’il cherchait son chien dans la région, écrivant qu’il était “rassurant” de savoir qu’il y avait de bonnes personnes là-bas au milieu d’une année incroyablement difficile.

«Je me sens tellement reconnaissant d’avoir appris de mon petit homme puissant que l’amour est éternel et le vrai sens de la dévotion», a poursuivi le message de Bloom. «Je suis sûr qu’il me regardait de haut en sifflant dans chaque cour arrière et sachant que je faisais tout ce que je pouvais pour respecter notre lien. Il était plus qu’un compagnon. C’était une connexion d’âme à coup sûr. Je suis désolé. Je t’aime. Merci. DÉCHIRER mon CŒUR PUISSANT mon petit ami A [spade emojis]’s. “