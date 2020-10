Samedi dernier, un film a été présenté en première sur HBO qui, bien qu’il ait été beaucoup annoncé dans les salles de cinéma, n’a pas atteint sa première et a récemment été également disponible à la location à Cinépolis Klic.

Nous nous référons à Orphans of Brooklyn, le deuxième long métrage en tant que réalisateur de l’acteur trois fois nominé aux Oscars Edward Norton après avoir fait ses débuts avec une bonne acceptation il y a à peine deux décennies dans le fauteuil du réalisateur à travers la comédie romantique Divine Temptations (Keeping the Faith). , à partir de l’an 2000, dans lequel il a joué avec l’acteur et réalisateur Ben Stiller et l’actrice Jenna Elfman, entre autres.

Avec Orphans of Brooklyn, Norton s’aventure dans un projet plus ambitieux et risqué puisqu’il ne s’agit pas seulement d’un film d’époque mais aussi du genre du film noir ou du film noir dans la tradition des classiques comme Chinatown (Roman Polanski, 1974) mais Dans ce cas, il se déroule dans les années 1950, comme son titre l’indique, au cœur de New York, avec un protagoniste très particulier nommé Lionel Essrog (Norton), un détective privé qui souffre du syndrome de Tourette, ce qui le fait tellement souffrir. récurrent une sorte de spasme produit par le système nerveux, et pour cette raison il a reçu le soutien et l’abri de son mentor, le détective Frank Minna (Bruce Willis), qu’il a suivi dans le bureau où ils travaillent tous les deux.

Cependant, au milieu d’une de ses affaires, Minna est assassinée presque en présence de Lionel, il propose donc malgré la surprise de ses autres collègues de retrouver les assassins et de résoudre ce crime sans savoir ce qui le mènera. démêler un réseau de corruption qui atteint désormais «même les meilleures familles» et les hauts niveaux de la politique dans une ville progressiste de New York à la veille de l’élection de son nouveau conseiller.

Près de 25 ans après avoir fait ses débuts d’acteur du bon pied avec le poste qui lui a valu sa première nomination aux Oscars du meilleur second rôle en 1996 pour le thriller de Gregory Hoblit The Root of Fear et une filmographie dont a ajouté deux autres nominations méritées pour le meilleur acteur en 1998 pour American Story X, de Tony Kaye et pour le meilleur second rôle masculin en 2014 pour Birdman, d’Alejandro González Iñarritu, Edward Norton ne cesse de surprendre puisque, en plus de cette fois, en plus de réalisateur et acteur, il a également produit et écrit le scénario adapté du roman de Jonathan Lethem du même titre original, et c’est peut-être pour cette raison qu’il a attendu près de deux décennies pour reprendre un projet aussi élaboré que celui-ci.

C’est peut-être pourquoi, bien qu’en général le film remplisse et soit soutenu en plus du rôle principal de Norton, par les premiers acteurs tels que les nominés aux Oscars Alec Baldwin et Willem Dafoe ou une musique qui recrée l’atmosphère des clubs de jazz de l’époque où se déroule l’histoire qui a valu à son compositeur Daniel Pemberton une nomination aux Golden Globes, entre autres moments forts, de belles images du directeur de la photographie nominé aux Oscars Dick Pope (The Illusionist; Mr. Turner) ils contrastent soudainement avec d’autres plus plats dans le même récit de l’histoire, ainsi que la propre interprétation de Norton qui se sent soudain aussi déséquilibrée, sans être combattue avec un résultat final satisfaisant pour ceux qui aiment le genre.

