Celia Lora veut se comporter mal et invite ses followers

La belle Celia Lora a choqué ses followers avec sa proposition, car la belle Boss d’Acapulco Shore a surpris Instagram en invitant tout le monde à se comporter mal avec elle.

La célèbre fille de Alex Lora Pour accroître sa notoriété grâce à ses interventions spéciales sur Acapulco Shore de MTV, il a partagé une photo sur son compte Instagram officiel dans lequel il a non seulement lancé la proposition forte à ses followers, mais a également posé de manière vraiment audacieuse pour la caméra.

Avec des rubans rouges, qui couvraient à peine le plus essentiel des Célia lora, La fille d’Alex Lora a posé à genoux devant la caméra et en tirant la partie supérieure des lamelles montrant encore plus de ses courbes prononcées. Ce panorama paradisiaque était accompagné du regard malicieux de la célèbre fille d’Acapulco Shore et d’une phrase qui consternerait n’importe qui.

Je vous invite à mal vous comporter !, Vous pouvez lire dans l’image dans laquelle le célèbre posé à genoux.

Cette photographie fait partie de la publicité que Celia Lora fait habituellement sur Instagram pour attirer ses abonnés vers sa page de contenu exclusif, où ils peuvent la voir davantage et se rapprocher de la star de MTV.

Abonnez-vous à ma page celialoravip.com pour un contenu exclusif @rulo_gar #mexico #cdmx #outfit @ cottonb @ byydoll, vous pouvez lire dans la description.

Cette photographie a été partagée dans le compte officiel du célèbre réseau social Celia Lora il y a 20 heures et a dépassé 95 mille réactions.

La belle fille d’Alex et Chela Lora compte plus de 8 millions d’abonnés sur Instagram, tandis que d’autres filles de Rive d’Acapulco comme Manelyk et Karime, ils en ont respectivement plus de 10 et 5 millions.

Ces dernières semaines, il semble que pl @ ymate ait intensifié sa publicité pour sa page, ce qui a vraiment enchanté ses fans sur les réseaux sociaux, car elle a été vue plus coquette et se cachant moins sur Instagram.

La belle Celia Lora a partagé des images inédites et une vidéo dans laquelle elle a vraiment captivé ceux qui passent par son flux.

Avec la photo en question, la belle fille d’Acapulco Shore en a partagé une dans laquelle elle a l’air vraiment spectaculaire en dentelle jaune et définitivement, “celle qui s’habille en jaune dans sa beauté fait confiance” et c’est plus évident, puisque le célèbre ça a l’air vraiment spectaculaire.

Cette deuxième image a été partagée il y a 18 heures et a obtenu plus de 55 mille réactions sur le célèbre réseau social.

Tout cela sur ma page, cite la deuxième image.

Concernant votre page exclusive, Célia lora Il a avoué qu’il y a des messages qui lui sont généralement envoyés sur les réseaux sociaux qui sont assez risqués et qu’il n’y répond évidemment pas; Cependant, il recommande à ces personnes de faire partie de sa page de contenu exclusive où il répond à tous ses abonnés et est plus proche d’eux.

Le célèbre a souligné que vous demandiez également des photos et des vidéos avec moins et fait remarquer qu’ils perdent leur temps puisque ces images existent également déjà sur cette page.

La belle Celia Lora a été assez active sur les réseaux sociaux, la pandémie actuelle de coronavirus n’a pas été un obstacle pour que cette beauté cesse de travailler, au contraire, elle a montré son énorme solidarité en soutenant les petits entrepreneurs en faisant la promotion de leurs produits sur les réseaux sociaux.

Il est courant que la belle mannequin et actrice soit vue en train de promouvoir divers produits sur ses histoires Instagram. La fille de Chela lora Il a avoué qu’il exerce cette activité gratuitement et pour soutenir les plus touchés par l’économie.

Mais la célèbre femme n’a pas non plus oublié ses followers et a intensifié son contenu sur les réseaux sociaux, inauguré son Consultorio del Amor sur MTVLA, le même programme qui est publié tous les jeudis sur la page Facebook et a également ouvert sa chaîne YouTube, où avec Il partage souvent des entretiens avec d’autres personnages et des expériences personnelles.