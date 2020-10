Oscar Isaac en pourparlers pour jouer dans une série Marvel | .

L’acteur d’origine guatémaltèque, Oscar Isaac, serait en pourparlers pour jouer dans une nouvelle série Marvel Cinematic World donnant vie au super-héros Moon Knight pour la plate-forme Disney +.

Oscar Isaac est en pourparlers pour rejoindre la prochaine série Disney + “Chevalier de la lune“comme Marc Spector, un mercenaire aux personnalités multiples.

Selon Deadline, l’acteur Oscar Isaac, Poe Dameron, dans la nouvelle trilogie Star Wars, est en pourparlers pour devenir le protagoniste de la prochaine série Disney +, Moon Knight, Marvel comme Marc Spector.

Marc Spector / Moon Knight a été créé par Doug Moench et Don Perlin, il est apparu pour la première fois en 1975 dans Werewolf by Night n ° 32.

Le personnage populaire est schizophrène et a reçu des pouvoirs surhumains du dieu égyptien Khonshu.Il est également un détective expert et un expert en arts martiaux, qui ressemble à bien des égards à Batman de DC Comics.

Les enregistrements de “Chevalier de la lune“Il est prévu de commencer le 16 novembre, en attendant les retards que la pandémie de coronavirus pourrait engendrer.

Il est à noter que Jeremy Slater, qui a également adapté la série “Umbrella Academy” de Gerard Way et Gabriel Ba pour la plateforme Netflix, sera le scénariste principal de la série.

Jusqu’à présent, Marvel Studios n’a pas publié d’informations sur le sujet de l’histoire, la date de sortie ou le casting, cependant, la rumeur dit que la série aura un ton plus sombre que les autres séries à venir de Disney + et aussi d’autres rumeurs indiquent que les personnages t3rror de Marvel, Werewolf by Night et Dracula, apparaîtront dans la série.

Selon l’un des médias qui a publié la nouvelle, Disney considérait également que les acteurs Daveed Diggs et Nick Kroll joueraient le même rôle, cependant, Oscar Isaac a commencé avec un plus grand avantage en raison de ses bonnes relations avec la société.

Il est important de noter que la signature de Oscar Isaac Il n’est pas encore confirmé à 100% et fermé, car comme mentionné au début, Disney a entamé des négociations avec l’acteur et il ne peut être exclu que l’accord tombe, cependant, dans les semaines à venir, nous aurons sûrement plus de détails sur la participation éventuelle des natifs du Guatemala.

Oscar Isaac Hernández Estrada est connu dans le monde entier pour avoir joué Poe Dameron dans la série de films “Star Wars” et ses rôles principaux dans “Inside Llewyn Davis” en 2013, pour lequel il a reçu une nomination aux Golden Globe, “L’année la plus violente”. “en 2014 et” Ex Machina “en 2015.

L’acteur est diplômé en théâtre de la prestigieuse Juilliard School of Music and Performing Arts de New York en 2005 et le premier grand rôle d’Isaac est celui de San José dans “The Nativity Story” en 2006, partageant son rôle principal avec le nominé. pour le prix Oscar Keisha Castle-Hughes.

Il a eu de petits rôles dans des films tels que “All About the Benjamins” et “Che”, a également fait une apparition à la télévision dans “Law & Order: Criminal Intent”, tandis qu’au théâtre, il a participé à deux œuvres de William Shakespeare: “Romeo et Juliette “, jouant Roméo, et” Les deux hidalgos de Vérone “au” Shakespeare in the Park “du Théâtre public à New York.

Sur son nouveau et possible rôle de premier plan, il serait celui qui marquerait une sorte de Revenir à Marvel pour Isaac, comme il a joué dans “X-Men: Apocalypse”, bien que ce film soit sorti avant que Marvel ne récupère les droits du film sur la franchise “X-Men”.

Il est à noter que Isaac est l’un des acteurs les plus recherchés aujourd’hui et en plus de ses rôles dans “Star Wars” et “X-Men”, il est connu pour avoir joué dans le film des frères Coen “Inside Llewyn Davis”, qui lui a valu une nomination au Globe. de Oro en 2014.

