Les films sur la réalisation de films classiques font maintenant fureur à Hollywood, et la tendance a maintenant atteint les pieds d’un autre film monumental, The Godfather de Francis Ford Coppola. Oscar Isaac a été choisi pour Coppola, face à Jake Gyllenhaal en tant que producteur de films légendaire et chef de Paramount Robert Evans. Le projet sera réalisé par Barry Levinson, qui a remporté un Oscar pour la réalisation de Rain Man.

Le projet, qui n’a toujours pas de titre, est basé sur un scénario de Black List d’Andrew Farontte, rapporte The Hollywood Reporter. Le projet racontera comment Evans et Coppola, 31 ans, ont travaillé ensemble pour créer The Godfather avec Marlon Brando et un Al Pacino peu connu. Le casting de ces deux parties ne sera pas une tâche facile. Les producteurs sont Mike Marcus, Doug Mankoff d’Echo Lake Entertainment, Andrew Spaulding et Kevin Turen, Jon Levin et Jason Sosnoff de Baltimore Pictures.

“Hors de la folie de la production, et contre toute attente, un film classique est arrivé”, a déclaré Levinson dans un bref communiqué. Coppola a également donné au projet son sceau d’approbation, notant: “Tout film que Barry Levinson fait sur quoi que ce soit sera intéressant et en vaut la peine!”

Isaac a récemment terminé le tournage de Dune, la nouvelle adaptation de Denis Villeneuve du classique de science-fiction. Le film devait initialement sortir en salles en décembre, mais a maintenant été repoussé jusqu’au 1er octobre 2021, en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus sur l’industrie du cinéma. Le prochain projet d’Isaac est la série limitée Scenes from a Marriage de HBO, inspirée du film du même nom d’Ingmar Bergman.

Quant à Gyllenhaal, il a récemment vu dans les théâtres dans Spider-Man: loin de chez soi en tant que méchant Mysterio. Il a plusieurs projets en cours, dont The Guilty, un drame policier réalisé par Antoine Fuqua et co-écrit par Nic Pizzolatto. Il était producteur sur Netflix Le diable tout le temps et à venir Breaking News de Tate Taylor dans le comté de Yuba avec Mila Kunis.

Le projet Godfather fait suite à d’autres films à venir basés sur la création de classiques. Le premier film de David Fincher en six ans est Mank de Netflix, un drame en noir et blanc sur la réalisation de Citizen Kane du point de vue de l’écrivain Herman J. Mankiewicz, joué par Gary Oldman. Le film a été écrit par le défunt père de Fincher, Jack.

En août, Deadline a rapporté que Ben Affleck s’était engagé pour réaliser The Big Goodbye, un film sur la réalisation de Chinatown de Roman Polanski. Affleck prévoit d’écrire le scénario et de produire avec le producteur de Saturday Night Live Lorne Michaels. Par coïncidence, ce film impliquera également Evans, qui était à la tête de Paramount lorsque les deux films classiques ont été réalisés. De plus, Chinatown était contre The Godfather Part II pour le meilleur film aux Oscars 1975.