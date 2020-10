C’est en août 2019 que Disney a annoncé Moon Knight, l’une des multiples séries Marvel Studios à venir sur Disney Plus. Cependant, aucun autre détail n’a été publié à l’époque. Aujourd’hui, The Hollywood Reporter et Murphy’s Universe, qui sont généralement des sources fiables en ce qui concerne les futures productions Marvel, prévoient que Oscar Isaac a été choisi pour donner vie à Moon Knight. Les négociations entre les deux parties ont déjà commencé.

Selon le deuxième média, Disney a également envisagé les acteurs Daveed Diggs et Nick Kroll pour assumer le même rôle. Cependant, Oscar Isaac avait un avantage en raison de ses bonnes relations avec la société Mickey Mouse. Souviens-toi que l’acteur a joué Poe Dameron dans la dernière trilogie Star Wars. En fait, il était l’un des personnages principaux de l’aventure qui a mis fin à la saga Skywalker.

En 2020, des rumeurs ont surgi sur une possible série du célèbre pilote de la Résistance, donc, si cela se concrétise, Oscar Isaac pourrait apparaître dans deux contenus Disney Plus. Ça oui, pour le moment on ne connaît pas la date de sortie de Moon Knight. Le plan de la société serait de commencer la production dans les premiers mois de 2021, bien que la pandémie puisse changer le calendrier comme elle l’a déjà fait avec l’ensemble de l’industrie cinématographique.

Jeremy Slater aux commandes de ‘Moon Knight’

De son côté, The Hollywood Reporter explique que la série Moon Knight serait entre les mains de Jeremy Slater, également responsable de The Umbrella Academy sur Netflix. Cependant, la source que Marvel se concentre actuellement sur WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki et She-Hulk. Ce dernier, d’ailleurs, a récemment retrouvé l’actrice qui se mettra aux pieds de l’héroïne verte: Tatiana Maslany (‘Orphan Black’).

Il est important de souligner que La signature d’Oscar Isaac n’est pas encore terminée à 100%. Comme mentionné au début, Disney a entamé des négociations avec l’acteur et, bien qu’apparemment, ils n’auront pas de complications pour le mener à bien, il ne peut être exclu que l’accord s’effondre. Dans les semaines à venir, nous aurons sûrement plus de détails sur la participation éventuelle des natifs du Guatemala.