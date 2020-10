Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a un peu trop bien fait son travail mardi, lorsqu’il a tenté de ramasser une poignée de roches d’un astéroïde nommé Bennu à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre. Le véhicule a en fait saisi trop de matière avec son bras robotique, bloquant le couvercle à l’extrémité du bras ouvert – et laissant une partie de l’échantillon d’astéroïde s’échapper dans l’espace.

«Nous avons presque été victimes de notre propre succès ici», a déclaré Dante Lauretta, chercheur principal pour la mission OSIRIS-REx à l’Université de l’Arizona, lors d’une conférence de presse.

La mission d’OSIRIS-REx est de ramener un échantillon de matériau d’astéroïde sur Terre afin que les scientifiques puissent étudier les roches dans un laboratoire. Mais parce qu’OSIRIS-REx a mordu plus qu’il ne pouvait mâcher, son équipe de mission se précipite pour ranger l’échantillon dans le ventre du vaisseau spatial, afin que le véhicule ne perde pas trop de matière dans le vide. «Le temps presse, et non, nous ne dormirons pas», a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, lors d’une conférence de presse.

La bonne nouvelle est qu’OSIRIS-REx semble avoir attrapé un groupe abondant et diversifié de roches d’astéroïdes. L’objectif de l’équipe était d’accrocher jusqu’à 60 grammes (2,1 onces) de roches à la surface de Bennu, et les images du vaisseau spatial montrent qu’OSIRIS-REx a probablement attrapé jusqu’à 400 grammes (14,1 onces) de matériau, selon l’équipe de mission. L’échantillon comprend des roches qui varient en taille, et certaines sont si grandes qu’elles ont empêché l’engin spatial de sceller l’échantillon.

Un rendu artistique du vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA sur le point de prélever un échantillon de l’astéroïde Bennu Image: NASA

Les ingénieurs sont convaincus que les roches ne s’échappent pas trop rapidement, de sorte que le vaisseau spatial devrait être en mesure de stocker une bonne quantité à l’intérieur du vaisseau spatial avant que trop ne soit épuisé. Ils pensent avoir perdu entre 1 et 10 grammes de matière hier, après avoir déplacé le bras robotique. Cependant, la NASA ne prévoit pas de ranger l’échantillon dans OSIRIS-REx avant lundi. L’équipe de la mission doit prendre le temps de comprendre toutes les commandes du vaisseau spatial et de s’assurer que ce processus fonctionnera toujours avec des roches se répandant dans l’espace. On ne sait pas quelle quantité de l’échantillon sera perdue pendant qu’ils attendent.

Il y a aussi une autre complication: le simple fait de déplacer le bras robotique avec l’échantillon à l’intérieur fait fuir les roches vers l’extérieur, donc le rangement des matériaux risque de perdre plus de cailloux. Les ingénieurs pensent qu’ils pourraient perdre jusqu’à 10 grammes supplémentaires de roches simplement en rangeant l’échantillon à l’intérieur du vaisseau spatial. Mais il vaut mieux ranger quelque chose que d’attendre que tout s’écoule.

Pour prélever l’échantillon de Bennu, OSIRIS-REx est équipé d’un bras robotisé qui a un collecteur d’échantillons cylindrique à l’extrémité. Mardi après-midi, OSIRIS-REx s’est approché lentement de Bennu et a doucement tapoté sa surface avec le collecteur. Au moment du contact, le collecteur a soufflé un tas d’azote gazeux, secouant toutes les roches et cailloux à la surface de l’astéroïde. Certaines de ces pierres ont jailli à l’intérieur du collecteur, tandis que d’autres dansaient et tournoyaient dans l’espace.

L’équipe OSIRIS-REx ne pouvait pas dire tout de suite si elle avait un échantillon ou non, car ils devaient attendre pour obtenir des images du vaisseau spatial. Mais ils ont vite compris qu’ils avaient un problème lorsqu’ils ont finalement eu une photo de près du collecteur d’échantillons. Les images montrent qu’une partie du couvercle est coincée d’un centimètre; de minuscules morceaux d’astéroïde peuvent être vus planer autour du bras.

Si la prise d’échantillons s’était déroulée plus facilement, la NASA aurait attendu un peu plus longtemps pour ranger le matériel à l’intérieur d’OSIRIS-REx. En fait, l’équipe de la mission avait prévu de faire une manœuvre de rotation samedi avec le vaisseau spatial, faisant tourner le véhicule avec son bras robotique tendu. Cela aurait aidé l’équipe à déterminer la quantité de matériel que le vaisseau spatial avait collecté. Les ingénieurs ont pu mesurer l’inertie de l’engin spatial, en le comparant à une époque antérieure où l’engin spatial n’avait pas d’échantillon dans son bras. Mais le spin est effectivement annulé. «Cela risquerait de perdre du matériel, ce n’est donc pas une voie prudente à suivre», a déclaré Lauretta.

Cela signifie que l’équipe OSIRIS-REx ne saura pas vraiment quelle quantité d’échantillon se trouve dans le ventre de l’engin spatial lorsque le véhicule revient sur Terre. “Je pense que nous allons devoir attendre de rentrer à la maison pour savoir exactement combien nous avons et cela, comme vous pouvez l’imaginer – c’est difficile”, a déclaré Lauretta. «Nous attendions avec impatience une mesure de masse d’échantillon.» Il est donc possible que tout l’échantillon tombe avant lundi, et nous ne le saurions pas vraiment tant que le vaisseau spatial ne reviendra pas sur notre planète.

L’équipe OSIRIS-REx ne prévoit pas non plus de prélever un autre échantillon de Bennu, alors c’est tout. C’est pourquoi les ingénieurs travaillent rapidement pour stocker cet échantillon lundi. «Je suis très convaincu que cela a été un succès – que nous avons plus que les 60 grammes de matériau que nous avons promis à Thomas et à l’agence que nous livrerions», a déclaré Lauretta, ajoutant que «la chose la plus importante est de ranger l’échantillon en toute sécurité. et minimisez toute perte supplémentaire. »