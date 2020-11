F

Tout d’abord, ce fut un grand choc quand j’ai appris la nouvelle. À bien des égards, c’était une nouvelle à laquelle je m’attendais à un moment donné, mais quand cela s’est produit, ce fut un choc incroyable, que je sois préparé ou non.

La semaine dernière, Ray Clemence est décédé, et maintenant Diego. C’est une période très triste.

Pour moi, Diego était l’un des trois que je choisirais toujours comme le meilleur de l’histoire du jeu. Il y a, bien sûr, plus de joueurs que je pourrais mentionner, mais il y en a trois quand je mentionne les plus grands de tous les temps – Pelé, Maradona et Messi. De ces trois, Diego est le meilleur.

Comme Pelé, Diego a joué à une époque où il était beaucoup plus difficile de jouer que maintenant. Désormais, personne n’est autorisé à vous toucher, mais quand Diego jouait, il y avait toujours un risque d’être blessé, et c’était toujours une question de savoir quand vous seriez blessé – et blessé par ce que j’appellerais “ les mauvais garçons ”, qui étaient absents. pour l’attraper.

Cela aurait peut-être été incroyablement difficile à l’époque où il jouait, mais il était extraordinairement habile, extrêmement doué, un talent incroyable. Que vaudrait-il maintenant? Même à cette époque, il était le transfert le plus cher de tous les temps, et il serait le transfert le plus cher maintenant.

Les gens se rassemblent pour pleurer la mort de la légende du football Diego Maradona, à l'extérieur du stade Diego Armando Maradona, à Buenos Aires

Nous sommes allés dans cette petite cathédrale et quand nous avons ouvert la porte, tout le monde nous a regardés, le prêtre a dû arrêter la messe, car tout le monde voulait toucher Diego, ou avoir une photo avec lui, car même alors, il était si connu. Le prêtre nous a emmenés dans un coin mais Diego a dit que ce n’était pas un problème si quelqu’un voulait une photo.

Pendant la messe, vous vous tourniez vers la personne à côté de vous et lui disiez «La paix est avec vous», et vous mettiez la main dans sa main – et assis à côté de nous, il y avait quelqu’un d’Angleterre! Incroyable.

De retour à l’hôtel, nous avons appris plus tard, il y avait de la panique. «Où sont Diego et Ossie? Avec tant de sécurité, ils avaient disparu d’une manière ou d’une autre, et la panique régnait. De retour à la cathédrale, avant la fin de la messe, il y avait à la porte de gros gardes en lunettes de soleil: “Oh, les voilà!” Nous avons ramené notre voiture à l’hôtel accompagnés de la sécurité.

En ce qui concerne la Coupe du monde en 86, Diego était alors le grand espoir de l’Argentine, mais il y a eu deux matchs d’échauffement très importants en Norvège, puis en Israël. Mais après le match contre la Norvège, Diego a annoncé qu’il partait pour Londres pour jouer un match pour Tottenham. Ils ne pouvaient pas le croire et lui ont dit: “Non, tu n’y vas pas.”

Il leur a dit: «Je pars». Ils ont insisté sur le fait qu’il n’y allait pas. Mais il m’avait dit qu’il jouerait dans mon témoignage, alors il a quitté le camp de la Coupe du monde et s’est rendu à Londres même s’il n’y était pas autorisé.

Je suis venu le chercher à l’aéroport et je l’ai emmené dans un hôtel du centre de Londres où il a insisté sur le fait qu’il voulait dormir avant le match. Je lui ai dit que nous devions partir tôt car il y aurait une grande foule qui voudrait le voir, et qu’il y avait toujours beaucoup de circulation. J’ai attendu des heures et, comme il avait décroché son téléphone, je n’ai pas pu accéder à sa chambre. Il a finalement émergé avec peu ou pas de temps pour se rendre au sol. On s’est forcément coincé dans la circulation et le coup d’envoi a dû être reporté, il y avait une salle comble.

Je paniquais en le conduisant le long de Seven Sisters Road qui était au point mort, mais nous avions une escorte policière pour les étapes finales afin de nous conduire au stade.

Il voulait porter son célèbre No10, alors Glenn [Hoddle] lui a donné sa chemise No10. Diego était arrivé sans rien, pas même un sac, encore moins aucun kit.

Il a eu un match fantastique, et après le match, l’équipe est allée dîner avec Diego, puis dans une boîte de nuit privée où je l’ai laissé vers trois heures du matin. Il a à peine dormi la nuit avant le voyage et pas beaucoup dormi la nuit suivante, mais il a dû se rendre à l’aéroport à 7 heures du matin et a failli manquer son vol pour Israël, mais j’imagine qu’il a dormi un peu sur le vol.

Je l’ai amené à Wembley lorsque les Spurs y ont joué et j’ai battu Liverpool 4-1 lorsque Mauricio Pochettino était le manager, et tous les joueurs voulaient le rencontrer. Je l’ai présenté à Harry Kane alors qu’il sautait dans la loge pour dire bonjour.

Tout le monde parle du but de la Main de Dieu, mais il a fait ce qu’il avait à faire, et pour moi, cela est démesuré. Ici, nous avons un talent unique, qui a marqué un but merveilleux contre l’Angleterre, mais le but de Hand of God est celui dont ils parlent. Il voulait gagner à tout prix, tout faire pour gagner, il était un gagnant, mais il n’était pas le seul attaquant à avoir marqué un but, il y a beaucoup d’autres exemples, de Thierry Henry à Joe Jordan, ça arrive tout le temps. Je ne peux pas le juger là-dessus.

Je parlais à Diego tout le temps, parfois pendant cinq minutes, parfois une demi-heure, nous parlions de football, mais nous parlions de tout. J’ai toujours essayé de l’aider autant que je pouvais.

Buenos Aires commémore Diego Maradona après sa mort

Toutes nos conversations se termineraient de la même manière… Il dirait que c’est très beau d’être Maradona, mais ce n’est pas facile d’être Maradona.

Je savais ce qu’il voulait dire. Il était aimé partout où il allait, non, plus qu’aimé, les gens l’aimaient absolument, voulaient une partie de lui, une photo avec lui, juste pour le toucher, et il était merveilleux avec les gens.

Mais il était mortel comme nous tous, il n’a jamais eu d’enfance parce qu’il était si vite célèbre. Il venait d’un milieu très pauvre, mais ne l’avait jamais oublié, et la première chose qu’il faisait quand il le pouvait était d’acheter une maison pour sa mère et son père et de s’assurer que toute sa famille était bien prise en charge.