Il y a quelques heures sortait “Otra noche”, un nouveau single qui s’ajoute au succès récent de Juan de Dios Pantoja, Le mari de Kimberly Loaiza est immédiatement devenu une tendance sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter.

Quatre heures seulement se sont écoulées depuis son lancement sur YouTube, sur la chaîne officielle de Kevin Roldan Il est également interprète d’autres tubes tels que “Me fascinates”, “Tactica” et “Error”, cette nouvelle mélodie que ses fans aimaient tant compte aujourd’hui plus de 600 000 reproductions.

Sûrement si vous êtes très jeune pour vous ce sera une chanson complètement nouvelle, même s’il faut noter qu’elle a le rythme d’une chanson sortie en 1983 par le groupe UB40 de leur album Labor of Love du genre pop, le compositeur de ce hit des années 80 ´s est Neil Diamond, mais le responsable de la rendre célèbre était Bob Marley lui-même.

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ À CONNAÎTRE CE MORCEAU, ÉCOUTEZ ICI ET LA VERSION DE BOB MARLEY

Peut-être pensiez-vous qu’ils avaient pris la chanson sans aucune permission, mais il y a ceux qui prétendent qu’ils avaient en fait l’autorisation de le faire.

Quelle fierté que Kevin Roldán et JD Pantoja soient les seuls Latinos avec l’approbation de chanter le thème OTRA NOCHE KR x JD, après 3 décennies maintenant, ces chanteurs latins interprètent cette chanson que Bob Marley a rendue célèbre il y a 30 ans »a écrit Jukilop2 Notes.

Bien sûr, avec la modernité d’aujourd’hui, et grâce à l’interprétation de Juan de Dios et Kevin Roldan Ils en ont fait une chanson beaucoup plus fraîche et adaptée au goût du public d’aujourd’hui, même si elle continue de conserver son essence, y compris la sienne. Juan de Dios Pantoja fait une petite mention à la minute 1:38 de sa vidéo officielle.

Cette chanson est la perfection totale. “Otra Noche” me plaît de plus en plus au fur et à mesure que je l’écoute “, a écrit Kimberly Álvarez, internaute dans la vidéo.

La chanson parle de vouloir revoir cette fille qu’il veut tellement, il lui demande une autre nuit pour la ramener à son endroit spécial.

C’était sur le service de micro-blogging (Twitter) où les fans de Juan de Dios Pantoja et de Kevin Roldan, un chanteur et compositeur renommé de 27 ans né en Colombie, ont eu plus d’interaction.

Jusqu’à présent, il y a environ quinze mille tweets exclusivement dédiés “Autre nuit«Il est probable que pour le reste de la nuit et une partie des jours suivants, il deviendra encore plus populaire.

Ce qui a été le plus commenté sur les réseaux sociaux, c’est l’interaction que Juan de Dios Pantoja a avec ses followers, il a été vu dans diverses parties partageant avec eux et les saluant pendant que son chanson.

Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de voir mon JD Super heureux de sa collaboration, des grandes choses qu’il accomplit et que maintenant il fait une très bonne promotion de sa musique Interagir avec ses Pantojitas beaucoup plus de succès mon enfant “a écrit @soyanubiis dans Twitter

Petit à petit la carrière de chanteuse Juan de Dios Pantoja Il a connu une croissance exponentielle, même si jusqu’à présent il n’a pas pu atteindre les chiffres de son épouse Kimberly Loaiza, il n’en ressent pas moins, au contraire, il est fier du succès de sa compagne et mère de sa fille.

De son côté, Kimberly Loaiza dans ses histoires Instagram a fait la promotion de “Another night”, elle a invité ses Linduras à voir la vidéo et à lui donner beaucoup d’amour, il ne fait aucun doute que les deux forment une excellente équipe, ils se soutiennent toujours Et chacun des projets qu’ils entreprennent, que ce soit ensemble ou individuellement, un amour avec cela vaut la peine d’avoir, vous ne pensez pas?

