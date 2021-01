L’UFC 257 a lieu samedi soir, opposant Conor McGregor à Daniel Poirier dans un match revanche d’un combat de 2014. La carte de combat a récemment perdu un match, cependant, en raison d’une violation de sécurité par Ottman Azaitar. Le président de l’UFC, Dana White, l’a renvoyé sur-le-champ et a retiré le combat du programme.

Selon TMZ Sports, la violation de la sécurité sur Fight Island s’est produite lorsque Azaitar a tenté de faufiler une personne non autorisée dans la zone de combat de l’île de Yas, à Abu Dhabi, en utilisant des méthodes réservées aux films d’espionnage. White et son personnel ont découvert l’invité et ont pris des mesures. Le président de l’UFC a ensuite rencontré des journalistes et a déclaré que cette décision était “incroyable” avant de détailler une situation unique.

Wow! Pic.twitter.com/4ptysON9rD – Jed I. Goodman (@jedigoodman) 22 janvier 2021

“Alors [Ottman Azaitar] et son équipe a coupé leurs bracelets, les a donnés à quelqu’un en dehors de la bulle », a déclaré White.« Je ne sais même pas comment ils l’ont fait. Ce mec a enregistré [the wristbands], est venu ici avec un sac, est entré dans une pièce, a traversé quatre balcons, est entré [Azaitar’s] chambre, a déposé le sac, a changé ses vêtements et est parti.

“Maintenant, quand la sécurité a essayé de l’arrêter, il n’a pas arrêté de toute façon et ouais c’est juste mauvais,” continua White. Il a ensuite confirmé qu’Azaitar n’était plus membre de la promotion et qu’il ne participerait pas à l’événement à la carte UFC 257.

Une fois que White a raconté l’histoire de l’invité non approuvé d’Azaitar, TMZ a cherché plus d’informations sur le sac mystère. Les sources de l’UFC ne savaient pas quel était le contenu et cette information pourrait ne pas être révélée. Les responsables de la sécurité ont escorté Azaitar et toute son équipe hors des lieux après la violation.

“Malheureusement, je ne sais pas ce qu’il y avait dans le sac”, a déclaré Ariel Helwani d’ESPN sur The Pat McAfee Show. “C’est évidemment un accord énorme, et je pense que l’UFC a raison de le faire. Ils essaient de tout garder sous contrôle là-bas. Pouvez-vous imaginer – comme c’est le combat de Conor McGregor. Des centaines de millions de dollars à pieu et vous avez des gens qui grimpent sur les balcons. Tout simplement incroyablement stupide. “

Le poids léger invaincu ne faisant plus partie de la promotion, l’UFC a remanié le calendrier et a trouvé un nouvel adversaire pour Matt Frevola. Il affrontera maintenant Arman Tsarukyan dans les préliminaires de l’UFC 257. L’adversaire d’origine de Tsarukyan a dû quitter la carte de combat pour des raisons médicales, selon ESPN.