Carrie Underwood est connue pour avoir certains des meilleurs styles de musique country, embrassant la mode non seulement sur le tapis rouge, mais avec sa ligne CALIA by Carrie. Des maillots de bain et des vêtements d’entraînement aux robes de vacances et aux tenues de soirée, la chanteuse de “Cry Pretty” semble avoir cloué toutes les facettes pour s’assurer que ses tenues sont au rendez-vous.

Heureusement pour les admirateurs de la gagnante d’American Idol, le style d’Underwood est également assez abordable, surtout lorsqu’il s’agit de bercer ses looks quotidiens dans la salle de sport ou à la maison. Le compte Instagram de Carrie’s Closet a compilé certains des looks les plus populaires de la chanteuse et a découvert comment personnaliser ces tenues. Continuez à faire défiler pour voir certains de nos styles de chanteurs country préférés ventilés pour le reste d’entre nous.

Mignon et décontracté

Le look décontracté mignon et confortable d’Underwood vient également de sa ligne CALIA by Carrie, puisqu’elle a associé le sweat à capuche à manches courtes sans effort (trouvez un look similaire ici) avec des leggings imprimés Energize pour un look de répétition parfait. Carrie’s Closet a estimé que le coût total de la tenue serait inférieur à 50 $, ce qui en fait un véritable vol.

Look de vacances

Si vous cherchez à reproduire l’ambiance de vacances bohème chic d’Underwood dans cette robe longue imprimée rouge, cela vous coûtera un joli centime. Cette robe Diane Von Furstenberg vous coûtera 420 $, selon Carrie’s Closet! Trouvez-en un similaire ici.

Jimmy Fallon

Le style de talk-show d’Underwood est également inégalé! L’interprète a porté une combinaison à la mode Rebecca Minkoff dans The Tonight Show With Jimmy Fallon, qu’elle a fait sienne en s’associant à des escarpins Femmes Sans Peur Devon Wine Lizard. L’ensemble du look vous coûterait près de 1000 $, selon Carrie’s Closet.

Haut transparent

L’adorable haut semi-transparent d’Underwood vu sur les photos de son livre Find Your Path peut être le vôtre pour 195 $ chez Shopbop, a souligné Carrie’s Closet. Recherchez simplement le “Vince Sheer Inset Tank” pour recréer parfaitement le look.

