Vous cherchez à offrir à votre amoureux de la belle lingerie? Ou peut-être avez-vous envie de vous offrir un cadeau festif?

Pour une raison quelconque, Noël a tendance à être un moment pour embellir le tiroir du soutien-gorge. Mais par où commencer?

Les achats de sous-vêtements en ligne peuvent être un peu intimidants (et ennuyeux), mais heureusement pour nous, les Londoniens, la ville regorge d’excellentes boutiques de sous-vêtements, armés d’un personnel brillant pour vous aider à ne pas vous retrouver avec un soutien-gorge mal ajusté ou, Dieu nous en garde, le mauvais string.

Que vous aimiez la dentelle française, le minimalisme moderne, les volants et les éclaboussures ou les fouets et les chaînes, ces boutiques de lingerie londoniennes spécialisées sont les endroits où aller pour les tiroirs du haut.

Myla

(Myla)

Myla London est née dans les années 90 à Notting Hill, puis réinventée et relancée en août 2018 sous la direction du design de Jess Thompson, anciennement d’Agent Provocateur. Le magasin de Mayfair est un magasin de lingerie aux teintes dorées et pastel qui est aussi fonctionnel que fabuleux. La zone de vestiaires au rez-de-chaussée est l’endroit idéal pour s’essayer tout en sirotant du champagne – avec ou sans la présence d’un partenaire. Si vous aimez vos sous-vêtements tranquillement sexy et féminins sans être trop froufrous, c’est celui qu’il vous faut.

Prix ​​à partir de £ 45. Convient aux tailles BE

20 Brook Street, Mayfair, Londres W1K 5D. 020 3883 5640

Agent Provocateur

( Agent Provocateur )

Agent Provocateur a ouvert son premier magasin à Soho en 1994. Et bien qu’ils aient maintenant des points de vente partout en Europe et aux États-Unis, le magasin de rue Broadwick reste le meilleur. Les intérieurs noirs et roses d’inspiration vintage abritent tout, des sous-vêtements aux maillots de bain, en passant par les vêtements de nuit et les accessoires (pensez aux glands de tétons, aux menottes en or véritable et aux bodychains en cristal) et les styles de lingerie vont du joli au plutôt racé. Réservez un essayage privé avec un “ agent ” (les partenaires sont autorisés dans le vestiaire) et vous êtes assuré de partir avec toutes sortes de sexy et de champagne.

La Perla

(La Perla)

Quand il s’agit de sous-vêtements super luxueux qui sont aussi joliment fabriqués que beaux à regarder, peu sont aussi pro que la marque italienne La Perla. Fondée à Bologne en 1954, la marque était à l’origine connue pour son excellente corseterie, et l’ADN du détail précis, du travail sophistiqué et de la féminité subsiste aujourd’hui. Les aménagements peuvent être réservés dans l’un de ses quatre points de vente de Londres (les walk-ins sont également les bienvenus), ou même à n’importe quel endroit de Londres, que ce soit chez vous ou dans un hôtel. Envie de venir avec votre partenaire? Chaque magasin dispose d’une grande cabine d’essayage privée idéale pour les couples où l’on vous servira du champagne et d’autres rafraîchissements tout en vous glissant dans quelque chose d’un peu, enfin, plus soyeux.

Optez pour un emballage cadeau et votre achat sera placé dans une pochette en satin de soie, et toute personne faisant ses achats le 13 ou le 14 février recevra un bouquet spécial Saint-Valentin avec l’achat. Qu’est-ce que tu attends?

163 Sloane St, Belgravia, Londres SW1X 9QB.

Coco de Mer

(Coco de Mer)

Fondée en 2001, Coco de Mer tire son nom d’une plante exotique dont la graine présente une ressemblance frappante avec la forme féminine intime (pas vraiment, Google it). La boutique Covent Garden de la marque est un temple peu éclairé de la lingerie sérieusement sexy et de l’érotisme. Que vous soyez à la recherche d’un beau soutien-gorge, d’un porte-jarretelles ou de quelque chose d’un peu (ou beaucoup) plus raffiné, l’équipe compétente est à votre disposition pour vous guider dans ce qui peut parfois être une expérience intimidante. Coco de Mer accueille également régulièrement des salons en magasin où vous pouvez apprendre de nouvelles compétences, astuces et techniques pour augmenter votre plaisir dans la chambre.

Les raccords sont disponibles à pied et les vestiaires sont équipés d’un judas, si vous avez un plus un désireux de regarder.

Les prix de 20 £ à 475 £ et les tailles varient de 30D à 36F.

23 Monmouth St, Londres WC2H 9DD

le secret de Victoria

(Andy J Ryan)

Sa réputation de tongs rose vif centrées sur l’adolescence et de pyjamas à logo épais pourrait signifier que vous ne considérez pas Victoria’s Secret – qui a annulé son célèbre défilé de mode controversé l’année dernière – l’endroit où aller pour des sous-vêtements sexy et bien ajustés. Mais faites le pèlerinage devant la masse de touristes et d’adolescents au rez-de-chaussée du vaisseau amiral de Bond Street jusqu’à la suite privée Angel au troisième étage, et vous serez agréablement surpris. La grande suite peut être réservée à l’avance gratuitement par des couples ou des groupes d’amis (c’est parfait pour une poule) et est livrée avec votre propre installateur privé, qui courra dans le vaste magasin pour trouver votre soutien-gorge parfait, pendant que vous sirotez champagne gratuit. Pour des ensembles particulièrement chics, recherchez les collaborations actuelles de la marque avec For Love and Lemons et Bluebella.

111-115 New Bond St, Mayfair, Londres W1S 1DP

Empreinte

(Empreinte)

Cette marque française fabrique de la belle lingerie spécialement conçue pour les femmes aux formes plus complètes depuis 1946. Si vous êtes un bonnet C ou plus et que vous êtes à la recherche de lingerie sophistiquée, de soutien et de modelage du corps – avec un côté de dentelle française – ne cherchez pas plus loin. La meilleure partie? Ils ont un service de monogrammation en magasin où vous pouvez choisir les initiales et la couleur de fil que vous aimeriez avoir cousue sur votre soutien-gorge pendant que vous attendez. Mais à qui choisirez-vous?

Tailles de 32C à 46H (y compris 30D). Les prix commencent à 150 £ pour un ensemble de lingerie.

56 S Molton St, Mayfair, Londres W1K 5SH. Les rendez-vous de montage peuvent être réservés à la boutique Empreinte en appelant le 020 7629 1623

Rigby et Peller

(Rigby et Peller)

Un classique en matière de lingerie de luxe, les boutiques Rigby et Peller proposent une sélection de vêtements de forme, de natation, de sport et de nuit d’une variété de marques indépendantes comme Prima Donna, Marie Jo, Andres Sarda, Aubade, Simone Perele et Hanro.

Les tailles vont de B à H et il existe un service sur mesure qui s’adresse aux plus grandes tailles. 2, chemin Hans, Knightsbridge, SW3 1RX. 020 7225 4760