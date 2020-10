L’achat d’un appareil reconditionné plutôt que d’un appareil neuf peut vous faire économiser beaucoup d’argent. Cependant, ces produits ne sont généralement pas mis en lumière par des détaillants comme Best Buy, Amazon ou B&H Photo. Vous ne les trouverez pas non plus sur la page d’accueil d’Apple, Google, Nintendo, Sonos ou Olympus, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas trouver de rénovations sur ces sites.

Tout d’abord, une brève description de ce que signifie «remis à neuf». S’il a été remis à neuf, cela signifie probablement que le produit a été cassé ou suffisamment rugueux pour justifier une réparation. Cela pourrait également signifier que celui qui l’a acheté a simplement décidé de ne pas le vouloir et l’a renvoyé au magasin. La définition de ce qui fait un produit remis à neuf varie en fonction du vendeur, bien que quelque chose qui puisse apaiser certaines inquiétudes est qu’il existe des lois américaines qui empêchent une technologie autrefois utilisée d’être vendue comme neuve.

Pour plus d’informations sur ce qui définit un produit reconditionné et quelle est la meilleure stratégie lors de l’achat d’appareils reconditionnés et d’autres articles, consultez notre guide:

En attendant, si vous avez décidé d’économiser un peu d’argent en achetant des produits remis à neuf, voici quelques endroits à essayer.

Outlet de Best Buy, comme on l’appelle, est le site dédié du détaillant aux technologies remises à neuf. Voici la réclamation de Best Buy pour ses rénovations:

Les produits remis à neuf ont été réparés et restaurés à l’état neuf. Toutes les pièces et accessoires qui auraient été inclus avec le produit d’origine sont présents et notre processus d’inspection minutieux garantit que le produit est propre et en état de fonctionnement.

Les produits achetés dans le magasin sont soumis à la politique de retour standard de Best Buy. En ce qui concerne la couverture de la garantie, il indique que les produits remis à neuf vendus via son magasin «incluent souvent une garantie limitée via Best Buy». Étant donné que cela ne donne généralement pas de garantie à tous les produits reconditionnés, il vaut la peine d’examiner un produit avant de l’acheter.

Vous pouvez également rechercher le produit que vous recherchez sur le site Web de Best Buy, puis faire défiler la page jusqu’à ce que vous voyiez l’onglet «Options d’achat». Cliquez dessus pour voir d’autres options plus abordables pour acheter des appareils similaires. Parfois, vous verrez des rénovations, mais la plupart du temps, ce ne sont que des retours en boîte ouverte.

Vous trouverez peut-être des options reconditionnées ou utilisées chez Best Buy en cliquant sur le bouton «Options d’achat».

Entrepôt Amazon est la section du site du détaillant consacrée aux produits usagés, reconditionnés – ou «renouvelés», comme l’appelle Amazon. Si vous achetez régulièrement de la technologie sur Amazon, vous économiserez de l’argent ici. Voici les petits caractères d’Amazon sur ses appareils renouvelés:

[Amazon Renewed products] ont été inspectés et testés par des professionnels pour fonctionner et avoir l’air neuf par des fournisseurs qualifiés et gérés par Amazon. Le processus d’inspection et de test comprend généralement un test de diagnostic complet, le remplacement de toute pièce défectueuse et un processus de nettoyage approfondi effectué par le fournisseur ou par Amazon. Les produits n’ont pas d’imperfections cosmétiques visibles lorsqu’ils sont tenus à 12 pouces. Les produits peuvent être conditionnés dans une boîte générique et être livrés avec les accessoires attendus pour un nouveau produit, avec les exceptions, le cas échéant, mentionnées sur la page de détail du produit.

Vous pouvez découvrir ici des produits renouvelés pour de nombreux produits technologiques. Vous pouvez également trouver des offres d’entrepôt en consultant les options «utilisées» sur la page produit de l’appareil qui vous intéresse. Si Amazon propose une option reconditionnée ou d’occasion, elle sera répertoriée en haut. Dans la section «condition» figurant à côté du prix, il inclura toutes les clauses de non-responsabilité dont vous devriez être conscient en ce qui concerne l’état du produit.

Les options reconditionnées ou utilisées d’Amazon Warehouse sont généralement situées en haut des offres «utilisées».

Amazon possède également une société appelée Woot qui héberge souvent des offres attrayantes sur la technologie remise à neuf. Ce site est généralement clair sur les informations de garantie de chaque appareil, ainsi que sur l’état dans lequel il se trouve. Woot applique une garantie limitée de 90 jours sur la plupart de ses produits, bien que vous puissiez acheter un plan de protection SquareTrade lors du paiement.

eBay a récemment lancé un nouveau programme de remise à neuf certifié, qui offre une garantie de deux ans d’Allstate pour chaque produit répertorié. Le vendeur en ligne promet des retours sans tracas si vous n’êtes pas satisfait de l’achat ou une garantie de remboursement si votre article arrive dans un état qui ne correspond pas à la description de l’annonce. Vous pouvez trouver Bose, Acer, iRobot, Lenovo, Razer et d’autres produits sur sa page remise à neuf, et eBay garantit que vous recevrez de nouveaux accessoires, de nouveaux manuels et des emballages scellés par le fabricant à chaque achat.

Pomme a l’un des meilleurs programmes de rénovation. Tous les produits vendus comme remis à neuf arriveront dans un état «comme neuf» avec au moins 15 pour cent d’économies par rapport au coût d’un appareil flambant neuf. Les produits seront expédiés dans une boîte blanche avec tous les accessoires d’origine. En plus d’avoir une garantie d’un an, vous pouvez acheter AppleCare pour votre achat remis à neuf. Juste pour vous donner une idée du niveau de soin qu’Apple apporte à ses rénovations: il remplace la batterie et la coque extérieure de tous les appareils iOS.

Illustration par Alex Castro / The Verge

Google vend quelques appareils remis à neuf (lorsque cela a été écrit, il ne vendait que le Pixelbook et un pack de trois routeurs maillés Google Wifi) via son Google Store. Il dit que ces produits sont dans un état comme neuf et ont été nettoyés et réparés. Ils viennent avec une garantie d’un an directement via Google.

Plusieurs produits Sonos sont moins chers lorsque vous les achetez remis à neuf par l’intermédiaire de l’entreprise. Photo par Chris Welch / The Verge

Sonos vend des produits audio reconditionnés sur son site, chacun étant assorti d’une garantie d’un an de la société et d’une garantie de remboursement de 45 jours. De plus, Sonos indique que chaque produit a fait l’objet d’un nettoyage et d’une inspection internes et externes et est livré dans une toute nouvelle boîte avec tous les accessoires et câbles d’origine.

Nintendo’s Switch voit rarement une réduction, bien que vous puissiez économiser de l’argent en achetant une remise à neuf via son site. Photo par James Bareham / The Verge

Nintendo vend généralement des consoles Nintendo Switch reconditionnées via une page quelque peu cachée. Quand cela a été écrit, il a été vendu en raison de la demande stimulée par la pandémie de coronavirus. Dans des situations normales, vous pourriez économiser de l’argent sur une unité remise à neuf. Voici ce que Nintendo dit de son processus de rénovation:

La Nintendo Switch est désormais disponible en tant qu’ensemble authentique Nintendo reconditionné uniquement chez Nintendo, et elle est livrée avec notre garantie standard d’un an. Bien qu’il puisse présenter des imperfections cosmétiques mineures, il est garanti qu’il est entièrement fonctionnel. Nous pensons que vous trouverez que les normes pour les produits authentiques reconditionnés par Nintendo sont TRÈS élevées.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Microsoft dispose désormais d’une partie de son magasin dédiée aux produits qu’il a remis à neuf. Vous y trouverez les dernières tablettes Surface Pro et Surface Go, ainsi que d’autres produits Surface, tels que ses ordinateurs portables, ses ordinateurs de bureau tout-en-un, etc. Microsoft affirme que les personnes qui achètent des produits reconditionnés bénéficient du même type de support technique que celles qui achètent de nouveaux produits. Surtout, tous ses produits remis à neuf incluent une garantie d’un an avec la possibilité de la prolonger moyennant un coût.

RetourMarché est l’une des nombreuses vitrines en ligne qui vend des technologies remises à neuf à des prix fortement réduits. Chaque page de produit indique clairement dans quel état se trouve l’appareil, le type de garantie fourni et la société de rénovation qui a aidé à le restaurer. C’est l’un des revendeurs les plus transparents et il offre des garanties d’un an sur tous ses produits avec une garantie de remboursement de 30 jours sur les achats si vous n’êtes pas satisfait.

Vous ne savez pas si votre marque préférée se vend remise à neuf? Cherchez!

Les chances sont en votre faveur que votre marque préférée vende des technologies remises à neuf. J’étais récemment à la recherche d’une mise à niveau de carte graphique de bureau et j’ai constaté que EVGA et Zotac avaient un flux constant de cartes graphiques remises à neuf (parfois appelées B-stock). Les chances étaient également en ma faveur lorsque je cherchais des objectifs remis à neuf pour mon appareil photo Olympus. Nikon propose également ses propres produits reconditionnés. Cherchez!

Il est possible que certaines marques ne proposent pas leur propre boutique dédiée aux produits reconditionnés. Dans ce cas, des sites comme Decluttr, Daily Steals et d’autres proposent des rénovations – et généralement avec une bonne garantie. Si vous recherchez simplement des produits d’occasion qui, dans la plupart des cas, n’ont pas été restaurés, consultez Swappa.

Mise à jour le 23 octobre, 16 h 05 HE: Cet article faisait à l’origine partie d’un article intitulé «Comment acheter des produits reconditionnés», publié le 15 mai 2020. Plusieurs entrées ont été mises à jour.