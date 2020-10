Où acheter des vêtements pas chers sur internet SHEIN ou Aliexpress? | Instagram

le achats sur Internet Ils ont acquis une grande force ces derniers mois grâce à la quarantaine dans la plupart des pays du monde qui a été établie à cause du virus, cependant, beaucoup se demandent quelle est la meilleure page à acheter en matière de vêtements.

SHEIN et Aliexpress sont l’une des pages qui ont le plus gagné célébrité et ils ont réussi à surpasser les magasins de vêtements physiques, ceci grâce à leurs bas prix, la qualité des vêtements et aussi la grande variété qu’ils ont.

Cependant, SHEIN est le leader de la Chef, comme il a réussi à se positionner comme l’une des plus grandes ventes de vêtements en ligne pour ses prix incroyables, cependant, Aliexpress propose également de très bons prix.

Maintenant, beaucoup se demandent quelle est la meilleure page pour cela et nous mentionnerons le avantages et les inconvénients des deux afin que vous puissiez choisir celui qui vous convient le mieux.

SHEIN

Cette page est beaucoup plus récente qu’aliexpress mais en peu de temps sur le marché, elle a réussi à faire un œuf parmi les plus grandes ventes en ligne.

Il convient de mentionner que sa boutique en ligne a débuté sur le marché chinois, maintenant qu’elle a franchi le pas vers l’indépendance et dispose d’un site Web distinct qui propose ses propres singles.

Dans ce magasin, vous pouvez tout trouver, de la mode à votre maison, tout au meilleur prix et toujours de saison, étant actuellement le favori des acheteurs du monde entier avec de très bonnes opinions de ceux qui ont acheté leurs produits.

Si la mode est ce qui vous passionne, vous trouverez sur cette page les dernières tendances pour les hommes et les femmes et également en raison de sa grande popularité, elle a participé à des défilés exposant ses vêtements et accessoires.

Leurs envois ne sont pas chers du tout et même tous les dimanches, le coût d’une livraison gratuite est beaucoup plus bas et vous pouvez en profiter pour acheter, cependant, comme ce sont des produits envoyés de Chine, l’expédition la moins chère peut prendre un peu plus de temps à certaines occasions, cependant , connaissant l’heure et le jour, vous pouvez l’obtenir beaucoup plus rapidement.

Aliexpress

Aliexpress commerce est le commerce chinois par excellence depuis plusieurs années, cependant, à ses débuts, il ne jouissait pas d’une grande popularité dans notre pays en raison de la qualité de certains de ses produits, mais heureusement il y a eu de nombreuses améliorations qu’il a réussi à mettre en œuvre. ces dernières années pour être à la pointe de la mode à bas prix.

Mais ce e-commerce, bien qu’il propose une grande variété de produits, n’est pas spécialisé dans la mode par rapport à SHEIN.

Dans sa page, vous pouvez trouver à la fois des produits de décoration, tels que la beauté et le maquillage, la mode, entre autres choses, c’est-à-dire tout ce que vous pouvez imaginer.

Maintenant que nous arrivons à la fin, quelle est la meilleure page pour acheter des choses pour votre garde-robe et pour toujours avoir l’air à la mode?

Après avoir passé en revue le meilleur de chacun, nous pouvons arriver à la conclusion que le meilleur pour acheter des vêtements pas chers en ligne est SHEIN car au fil des ans, il a réussi à se positionner comme la mère des pages Web de la mode grâce à sa grande variété, faible coût, réductions, entre autres.

Actuellement, il se positionne comme l’une des premières options lorsque les acheteurs accros aux dernières tendances décident d’acheter des produits de saison.

En fait, quelque chose de très curieux, c’est qu’AliExpress a commencé à élargir son catalogue avec des produits de mode et a maintenant la marque SHEIN, donc il a parfaitement su pénétrer davantage le marché.

